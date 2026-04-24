Συνελήφθη 55χρονος με «πειραγμένη» πινακίδα δικύκλου στη Θεσσαλονίκη

Είχε αλλοιώσει το γράμμα «Ο» σε «Φ» χρησιμοποιώντας μαύρη κολλητική ταινία, προσπαθώντας να παραπλανήσει τις αρχές, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του

Σύλληψη

Στη σύλληψη 55χρονου προχώρησαν χθες το απόγευμα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, επειδή οδηγούσε δίκυκλο με παραποιημένη πινακίδα κυκλοφορίας.

Ο άνδρας, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε αλλοιώσει το γράμμα «Ο» σε «Φ» χρησιμοποιώντας μαύρη κολλητική ταινία, επιχειρώντας να παραπλανήσει τις αρχές.

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Θεσσαλονίκη σύλληψη
