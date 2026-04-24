Συνελήφθη 55χρονος με «πειραγμένη» πινακίδα δικύκλου στη Θεσσαλονίκη

Στη σύλληψη 55χρονου προχώρησαν χθες το απόγευμα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, επειδή οδηγούσε δίκυκλο με παραποιημένη πινακίδα κυκλοφορίας.
Ο άνδρας, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε αλλοιώσει το γράμμα «Ο» σε «Φ» χρησιμοποιώντας μαύρη κολλητική ταινία, επιχειρώντας να παραπλανήσει τις αρχές.
Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία.
