Άγνωστοι βανδάλισαν τη μεγάλη φωτογραφία της Μελίνας Μερκούρη που βρίσκεται στην αποβάθρα του σταθμού του Μετρό «Ακρόπολη».

Πρόκειται για την εμβληματική φωτογραφία που απεικονίζει τη Μελίνα Μερκούρη, τότε υπουργό Πολιτισμού, να χαιρετά χαμογελαστή στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, κρατώντας ένα μπουκέτο λουλούδια.

Σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑ.ΣΥ αναφέρει ότι σε συνεργασία με συντηρήτρια έργων τέχνης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου πρώτη παρέμβαση αποκατάστασης, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει ολική αντικατάσταση της φθαρμένης φωτογραφίας με νέα, ίδιου περιεχομένου.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑ.ΣΥ: Αναφορικά με τις ζημιές που υπέστη φωτογραφία μεγάλης κλίμακας, που απεικονίζει τη Μελίνα Μερκούρη στην αποβάθρα του σταθμού του Μετρό «Ακρόπολη», η ΣΤΑ.ΣΥ σε συνεργασία με συντηρήτρια έργων τέχνης προχωρά σε μια πρώτη παρέμβαση αποκατάστασης της ζημιάς, με τις εργασίες να ξεκινούν την ερχόμενη Κυριακή 28/09. Θα ακολουθήσει ολική αντικατάσταση της φθαρμένης φωτογραφίας με νέα, ίδιου περιεχομένου.



