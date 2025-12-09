Συνελήφθη από την Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ένας 25χρονος στην Αθήνα, κατηγορούμενος για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου.

Ειδικότερα μετά από στοιχεία που δόθηκαν στην ΕΛΑΣ από το γραφείο HSI (Homeland Security Investigations) της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εντοπίστηκε ο 25χρονος ο οποίος, μέσω πλατφόρμας ανταλλαγής αρχείων, απέστειλε και ζήτησε από άλλον χρήστη υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ακολούθησε ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα, από την οποία προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος, τουλάχιστον από το 2024, έχει διαμοιράσει σε πλήθος χρηστών της παραπάνω εφαρμογής μεγάλο αριθμό αρχείων υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους.

Από την επακόλουθη αλληλογραφία, που πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικής παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και μετά από επικοινωνία με παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεπικοινωνιών, εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του κατηγορούμενου σε περιοχή της Αττικής.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου στο σπίτι του κατηγορούμενου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ παράλληλα πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του στην υπόθεση, καθώς εντοπίστηκε πλήθος αρχείων υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, λόγος για τον οποίο συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, το κατασχεθέν ψηφιακό πειστήριο θα αποσταλεί στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Πηγή: skai.gr

