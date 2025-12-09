Ισχυρή αστυνομική δύναμη έχει αποκλείσει το λιμάνι της Σούδας υπό τον φόβο επανάληψης επεισοδίων λόγω του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris.

Με συνθήματα όπως «Η ιστορία εχει μία σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως τη λευτερία» και με παλαιστινιακές σημαίες, συγκεντρωμένοι στην πλατεία Σούδας διαδηλώνουν κατά της άφιξης του κρουαζιερόπλοιου με Ισραηλινούς επιβάτες το οποίο έδεσε στο λιμάνι.

Όλη η περιοχή έχει αποκλειστεί από την αστυνομία ενώ διμοιρίες ΜΑΤ έχουν αναπτυχθεί στην είσοδο του λιμανιού. Μάλιστα, οδηγοί φορτηγών έχουν εγκλωβιστεί στον χώρο του λιμανιού καθώς η αστυνομία και λιμενικό έχουν αποκλείσει το σημείο, αναφέρει το zarpanews.gr.

Μάλιστα οι αστυνομικές δυνάμεις ενισχύθηκαν από την ηπειρωτική Ελλάδα λόγω κρουαζιερόπλοιου και αγροτών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.