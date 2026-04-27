Στη σύλληψη ενός 24χρονου, που διακινούσε λαθραία καπνικά προϊόντα με δίκυκλο όχημα, στο οποίο είχε τοποθετήσει κουτί διανομής παραγγελιών προκειμένου να καλύπτει την παράνομη δραστηριότητά του, προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στον Πειραιά, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της 25ης Απριλίου 2026 από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης 'Αμεσης Δράσης Αττικής (Δ.Α.Α./Γ.Α.Δ.Α.), έπειτα από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών.

Σε έρευνα που ακολούθησε, τόσο στην κατοχή του όσο και στην οικία του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 2.064 λαθραία καπνικά προϊόντα, η μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιούσε για τη διακίνηση, καθώς και το χρηματικό ποσό των 80 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων - Νέου Φαλήρου.

Πηγή: skai.gr

