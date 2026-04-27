Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνελήφθη 24χρονος για διακίνηση λαθραίων τσιγάρων με «δίκυκλο διανομής» στον Πειραιά

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών

Σύλληψη

Στη σύλληψη ενός 24χρονου, που διακινούσε λαθραία καπνικά προϊόντα με δίκυκλο όχημα, στο οποίο είχε τοποθετήσει κουτί διανομής παραγγελιών προκειμένου να καλύπτει την παράνομη δραστηριότητά του, προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στον Πειραιά, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της 25ης Απριλίου 2026 από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης 'Αμεσης Δράσης Αττικής (Δ.Α.Α./Γ.Α.Δ.Α.), έπειτα από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών.

Σε έρευνα που ακολούθησε, τόσο στην κατοχή του όσο και στην οικία του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 2.064 λαθραία καπνικά προϊόντα, η μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιούσε για τη διακίνηση, καθώς και το χρηματικό ποσό των 80 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων - Νέου Φαλήρου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πειραιάς λαθραία τσιγάρα
1 0 Bookmark