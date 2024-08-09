Συνελήφθη 17χρονος τσαντάκιας στη Μεταμόρφωση

Για κλοπή κατά συναυτουργία αλλά και βία κατά αστυνομικών, απείθεια και κατοχή ναρκωτικών, κατηγορείται ένας 17χρονος ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, μετά από καταδίωξη, πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, 7-8-2024, στην περιοχή της Μεταμόρφωσης από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Ασφαλείας Μεταμόρφωσης.

Ειδικότερα, ο 17χρονος, μαζί με συνεργό του, ο οποίος διέφυγε τη σύλληψη, αφαίρεσε τσάντα από γυναίκα κατά τη διάρκεια εορταστικών εκδηλώσεων, πρώτες πρωινές ώρες της 7-8-2024 στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.

Άμεσα αστυνομικοί του Τμήματος Μεταμόρφωσης και του Τμήματος Ασφαλείας, που είχαν διατεθεί για την αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις, αναζήτησαν και εντόπισαν τον 17χρονο να εξέρχεται από πιλοτή πολυκατοικίας σε παρακείμενο δρόμο και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα των αστυνομικών ο 17χρονος επιχείρησε να διαφύγει όμως οι αστυνομικοί μετά από πεζή καταδίωξη τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Μεταμόρφωσης, όπου ταυτοποιήθηκε ως δράστης της ανωτέρω κλοπής.

Κατά την ακινητοποίησή του, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο 17χρονος επιτέθηκε στους αστυνομικούς με γροθιές και αγκωνιές, ενώ σε κοντινό σημείο εντοπίστηκε η αφαιρεθείσα τσάντα και αποδόθηκε στην κάτοχό της.

Κατά την σωματική του έρευνα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, διαχωρισμένα σε 6 αυτοσχέδιες συσκευασίες.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

