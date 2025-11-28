Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την Adel - Ποιες περιοχές παραμένουν σε συναγερμό

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε εκ νέου σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, με θέμα την κακοκαιρία για σήμερα Παρασκευή 28/11/2025 και αύριο Σάββατο 29/11/2025.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

1) Σήμερα, Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι τοπικά πολύ ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο θα είναι τοπικά έντονα μέχρι και το μεσημέρι. Αυξημένη προσοχή χρειάζεται στις Κυκλάδες και την Κρήτη γιατί και εκεί θα εκδηλωθούν καταιγίδες πρόσκαιρα ισχυρές.

2) Το Σάββατο ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) θα επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Τέλος, παραμένουν σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι Περιφέρειες και οι Δήμοι των Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκάνησα).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

