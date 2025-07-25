Συναγερμός στην Εύβοια: Αγνοούνται περιπατητές σε δύσβατη περιοχή

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για ζευγάρι που αγνοείται σε περιοχή χωριού στην Εύβοια.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr πρόκειται για ζευγάρι που ξεκίνησε την πεζοπορία από το χωριό Βλαχιά του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων με προορισμό προς το Λιμνιώνα.

Το ζευγάρι επικοινώνησε με μια φίλη του και την ενημέρωσε ότι έχουν χαθεί στην περιοχή προς Λιμνιώνα.

Η φίλη του ζευγαριού επικοινώνησε πριν από λίγα λεπτά με την πυροσβεστική υπηρεσία στο Μαντούδι και είπε πως το ζευγάρι έχει χάσει τον προσανατολισμό και βρίσκονται κοντά σε ένα χωριό αλλά δεν ήξερε ποιο.

Η πυροσβεστική κάλεσε τηλεφωνικά τον άνδρα ωστόσο το κινητό του ήταν κλειστό.

Αυτή την ώρα έχει σημάνει συναγερμός στην πυροσβεστική υπηρεσία που σπεύδει στην περιοχή προκειμένου να εντοπίσει το ζευγάρι των περιπατητών.

Πηγή: skai.gr

