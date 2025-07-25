Τα πτώματα δύο ανδρών που αγνοούνταν εντοπίστηκαν σήμερα, με λίγη ώρα διαφορά μεταξύ τους, σε περιοχές του Ηρακλείου Κρήτης.

Στη μία περίπτωση, κάτοικος της περιοχής του Πόρου εντόπισε το πτώμα ενός 65χρονου άνδρα, του οποίου η εξαφάνιση είχε δηλωθεί από τους οικείους του, στις αρχές.

Στη δεύτερη περίπτωση, στο δρόμο Καρτερός -Ηράκλειο εντοπίστηκε το πτώμα ενός 51χρονου άνδρα, για τον οποίο επίσης είχε δηλωθεί και επίσημα η εξαφάνισή του.

Ο 51χρονος βρισκόταν πεσμένος στην άκρη του δρόμου και δίπλα του βρισκόταν η μηχανή του.

Αν και στις δύο περιπτώσεις οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες θανάτου, εντούτοις μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν στοιχεία για εγκληματική ενέργεια. Στα δύο πτώματα θα διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση.

