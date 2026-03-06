Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: 74χρονος ανασύρθηκε από τη θάλασσα στην παλιά παραλία - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Για το περιστατικό ειδοποιήθηκαν και μετέβησαν στο σημείο περιπολικό σκάφος και όχημα του λιμενικού σώματος - Ανασύρθηκε με τη συνδρομή διερχόμενων ατόμων

Άνδρας 74 ετών έπεσε στη θάλασσα, στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Για το περιστατικό ειδοποιήθηκαν και μετέβησαν στο σημείο περιπολικό σκάφος και όχημα του λιμενικού σώματος.

Ο 74χρονος ανασύρθηκε από το νερό με τη συνδρομή διερχόμενων ατόμων, έχοντας τις αισθήσεις του και διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

