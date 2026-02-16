Λογαριασμός
Συλλυπητήρια Ν. Δένδια για το θάνατο της Γλύκατζη - Αρβελέρ: «Εμβληματική Ιστορικός»

«Με τη γνώση και την αφοσίωσή της, ανέδειξε τη Βυζαντινή Περίοδο και συνέβαλε καθοριστικά στο να φωτιστεί ως αναπόσπαστο και λαμπρό κεφάλαιο της πορείας του Ελληνισμού μέσα στους αιώνες»

Δένδιας

Η Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ υπήρξε εμβληματική Ιστορικός, με τεράστιο έργο και διεθνή ακτινοβολία. Με τη γνώση και την αφοσίωσή της, ανέδειξε τη Βυζαντινή Περίοδο και συνέβαλε καθοριστικά στο να φωτιστεί ως αναπόσπαστο και λαμπρό κεφάλαιο της πορείας του Ελληνισμού μέσα στους αιώνες. Την αποχαιρετάμε με ευγνωμοσύνη.

Αυτό ανέφερε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας για το θάνατο της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ.

