Συκιές: Η σύζυγος του ιδιοκτήτη περιγράφει την απόπειρα κλοπής στην κάβα στις

Mάκης Συνοδινός

Πήγαν να ληστέψουν κάβα ποτών αλλά… βρήκαν τον μάστορα τους οι δύο θρασύτατους ληστές οι οποίοι τα ξημερώματα έβαλαν στο μάτι κάβα στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Oπως περιέγραψε μιλώντας στο skai.gr η γυναίκα του ιδιοκτήτη, γύρω στις 5 το πρωί, ενημερώθηκε από τον σύζυγό της για τη ληστεία στο κατάστημα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Ηρθανε πάρα πολλά περιπολικά, εγκλωβίσανε τον ένα τον ληστή μέσα, ο άλλος ήταν τσιλιαδόρος απ' έξω και έφυγε μόλις είδε τον σύζυγό μου», περιγράφει αναφέροντας μεταξύ άλλων πως ο ληστής εντός του καταστήματος, προσπάθησε να διαφύγει και πέταξε εναντίον του συζύγου της ένα μεταλλικό εργαλείο, ευτυχώς χωρίς να τον πετύχει.

Εν τέλει ο ληστής εγκλωβίστηκε μέσα στο φρεάτιο του εσωτερικού ασανσέρ του καταστήματος κι έτσι κατέστη αναγκαίο να γίνει επιχείρηση απεγκλωβισμού του.

Μάλιστα όπως λέει η σύζυγος τηυ ιδιοκτήτη, χρειάστηκε να στηθεί ολόκληρη επιχείρηση και να γκρεμιστεί μέχρι και τοίχος από γυψοσανίδα ώστε να απεγκλωβιστεί και οι αστυνομικοί να του φορέσουν χειροπέδες .

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Οπως αποτυπώθηκε και στα σχετικά βίντεο ντοκουμέντο, ο ένας εκ των δύο δραστών, με κολλημένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του μπαίνει στο κατάστημα και κατευθύνεται στην ταμειακή μηχανή ενώ στη συνέχεια ψάχνει τα συρτάρια ώστε να «σηκώσει» όσα περισσότερα χρήματα μπορεί, ενώ ο δεύτερος δράστης σε ρόλο τσιλιαδόρου περιμένει έξω από το κατάστημα .

Υπολόγιζαν όμως χωρίς τον… ξενοδόχο και συγκεκριμένα χωρίς τον ιδιοκτήτη της κάβας ο οποίος κατευθυνόταν προς το κατάστημα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Μόλις αντιλήφθηκε το τι συμβαίνει κάλεσε την αστυνομία ενώ δεν έχασε το θάρρος του ακόμη και όταν βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον ληστή. Ο «ποντικός» επιχείρησε να διαφύγει αλλά μάταια καθώς εγκλωβίστηκε στο φτεατιο του ασανσέρ.

Οσον αφορά τον τσιλιαδόρο τράπηκε σε φυγή και αναζητείται από τις Αρχές.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.