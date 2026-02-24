Χίλια ευρώ προκαταβολή για ένα αγροτικό αυτοκίνητο TOYOTA HILUX που διαφημιζόταν ως “ευκαιρία” στο marketplace του facebook, έδωσε ζευγάρι από την Κίσσαμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, τα χρήματα στάλθηκαν μέσω της εφαρμογής revolut και υποτίθεται ότι με την καταβολή τους θα έκλεινε η συμφωνία ώστε να “κατοχυρώσουν” το όχημα που ήταν υποτίθεται στο Ηράκλειο.

Ωστόσο, το μόνο που έκλεισε ήταν ο λογαριασμός του υποτιθέμενου πωλητή, ο οποίος έλαβε τα χρήματα και έγινε “καπνός” καθώς διέκοψε κάθε επαφή μαζί τους και διέγραψε το προφίλ του.

Το περιστατικό συνέβη στις 4 Φεβρουαρίου αλλά καταγγέλθηκε οκτώ μέρες μετά, όταν το ζευγάρι ήταν πλέον βέβαιο πως είχε πέσει θύμα απάτης. Μάλιστα, οι απατεώνες ήταν τόσο έμπειροι και πειστικοί που για να διαλύσουν κάθε υποψία, είχαν στείλει στους ενδιαφερόμενους ακόμα και αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, η οποία, όπως διαπιστώθηκε μετά, ανήκε σε προηγούμενο θύμα τους!

Οι άνδρες του ΑΤ Κισσάμου κινήθηκαν άμεσα και βαδίζοντας πάνω στο ιστορικό προηγούμενων ανάλογων περιστατικών και οδηγήθηκαν σε 28χρονη δράστρια κάτοχο των τραπεζικών λογαριασμών όπου κατευθύνθηκε το ποσό. Η νεαρή, η οποία ζει στο Βραχάτι Κορινθίας, προσήχθη και ομολόγησε τη συμμετοχή της, καθώς βρέθηκε πάνω της η κάρτα αναλήψεως. Ωστόσο, η ίδια ενοχοποίησε για την απάτη τον πρώην σύντροφό της, έναν 24χρονο που έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr είναι γνωστός στις Αρχές για ανάλογες παραβατικές συμπεριφορές.

