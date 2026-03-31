Σήμερα η κηδεία της Μαρινέλλας - Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

Σήμερα, στις 14:00 θα τελεστεί η κηδεία της σπουδαίας ερμηνεύτριας Μαρινέλλας, η οποία «έφυγε» το Σάββατο σε ηλικία 87 ετών.
Όπως ανακοίνωσε η οικογένεια, η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε κλειστό κύκλο, ενώ από τις 8 το πρωί έως τη μία το μεσημέρι, η σορός θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, δίπλα στη Μητρόπολη Αθηνών.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας:
«Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00.
Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη «Φλόγα», Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια».
