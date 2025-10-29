Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν αυτή την ώρα στην πλατεία Ενόπλων Δυνάμεων, απέναντι από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Ομοσπονδίες και Ενώσεις εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών, αντιδρώντας στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου.



Με κεντρικό σύνθημα «όχι στο πολυνομοσχέδιο διάλυσης των Ενόπλων Δυνάμεων. Όχι στο Σώμα Υπαξιωματικών!», οι συγκεντρωμένοι ζητούν την οριστική απόσυρσή του, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις τους μετά και την προηγούμενη μεγάλη κινητοποίηση που είχαν πραγματοποιήσει στις 11 Οκτωβρίου.



Η διαμαρτυρία πραγματοποιείται λίγη ώρα πριν από την προγραμματισμένη, για τις 6 το απόγευμα, εκδήλωση για την παρουσίαση-εγκαίνια της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, επί της Μεσογείων.



Η απόφαση για τη σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας ελήφθη σε σύσκεψη των φορέων στις 21 Οκτωβρίου, όπου και επαναβεβαίωσαν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι την τελική απόσυρση του νομοσχεδίου.

