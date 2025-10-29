Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 7 άτομα για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικους

Ειδικά συνεργεία ελέγχων σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, συγκρότησε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία των ανηλίκων από τη βλαπτική χρήση και κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους.

Κατά το χρονικό διάστημα 24 - 28 Οκτωβρίου 2025 αστυνομικοί των Διευθύνσεων Αστυνομίας, Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή υπαλλήλου του Γ’ Τμήματος της Χημικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποίησαν:

(159) ελέγχους σε καταστήματα (πώλησης αλκοολούχων ποτών, καφέ μπαρ, ψιλικά κ.ά.) και

(750) ελέγχους ατόμων.

Επιπλέον, συνελήφθησαν (7) άτομα για διάθεση αλκοολούχων προϊόντων σε ανήλικους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ανάλογες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της προστασίας των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ.

Πηγή: skai.gr

