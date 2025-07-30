Τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη λεωφόρο Συγγρού, στη διασταύρωση με την οδό Καλλιρρόης, όταν αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία προχώρησαν στη διακομιδή των τραυματιών σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον έξι άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ λόγω του τροχαίου υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Συγγρού από το ύψος της Καλλιρόης, ρεύμα προς Αθήνα.

