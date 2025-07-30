Η Ολυμπία Οδός ενημερώνει πως το τμήμα από Καμίνια – Πύργο (μήκους 65χλμ.) του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών- Πύργου θα είναι σε λειτουργική χρήση από τις 12.00 το μεσημέρι της Παρασκευής 1 Αυγούστου 2025.

Παράλληλα θα τεθεί σε ισχύ το σύστημα διοδίων για τη ζώνη Κυλλήνη- Πύργος (29χλμ.), ενώ η ζώνη Μιντιλόγλι – Κυλλήνη (46χλμ.), η οποία περιλαμβάνει και τα εναπομείναντα υπό κατασκευή 10 χλμ. Μιντιλόγλι – Καμίνια, θα είναι σε ελεύθερη χρήση (άνευ διοδίων) έως την ολοκλήρωση της κατασκευής.

Συγκεκριμένα, η σταδιακή λειτουργία του συστήματος χρέωσης αφορά τον μετωπικό σταθμό Πύργου και στις δύο κατευθύνσεις και τον πλευρικό σταθμό Αμαλιάδας με χρέωση από/προς Πύργο. Οι τιμές των διοδίων ακολουθούν:

Τιμές ανά σταθμό διοδίων και κατηγορία οχήματος

(€ με 24% ΦΠΑ)

Σταθμός Διοδίων

Κατ. 1

1_Bike

Κατ. 2

2_Car

Κατ. 3

3_Van

Κατ. 4

4_Truck

Μετωπικός Πύργου

1,50

2,10

5,30

7,50

Πλευρικός Αμαλιάδας

0,80

1,20

3,10

4,40

Η Πατρών- Πύργου είναι ο πρώτος πλήρως αυτοματοποιημένος αυτοκινητόδρομος στη χώρα που θα λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά διόδια και μηχανήματα Αυτόματης Πληρωμής.

Παράλληλα, επεκτείνεται άμεσα στους ανωτέρω σταθμούς διοδίων το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE, που παρέχει κλιμακωτές εκπτώσεις από 15% έως και 60% σε οχήματα κατηγορίας 1 και 2 (με χρήση πομποδέκτη OΛΥΜΠΙΑ PASS ή Μοτοκάρτας Ολυμπίας Οδού) ανάλογα με τη συχνότητα διέλευσης σε κάθε μετωπικό ή πλευρικό σταθμό.

Αίτηση για την απόκτηση του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS/ Μοτοκάρτας και πληροφορίες για τα εκπτωτικά προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο www.olympiaodos.gr ή να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Πελατών στο τηλέφωνο 22960-95555.

