Χανιά: Στον ανακριτή ο 45χρονος για το φονικό τροχαίο στα Χανιά με θύμα τον 22χρονο

Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο 45χρονος Ο. Κ., ο οδηγός που φέρεται ως υπεύθυνος για το δυστύχημα που αφαίρεσε τη ζωή από τον 22χρονο Αντώνη στα Χανιά το περασμένο Σάββατο.

Ο 45χρονος πέρασε την είσοδο των δικαστηρίων χωρίς να αναφέρει τίποτα, όπου τον ανέμενε ο δικηγόρος του Ευτύχης Μαυρογένη. Ο φερόμενος ως υπαίτιος αντιμετωπίζει την κατηγορία επικίνδυνης οδήγησης με μέθη από την οποία προήλθε θάνατος και τα συνεπακόλουθα αυτής, σε βαθμό κακουργήματος.

Ο φίλος του 22χρονου θύματος, Δημήτρης, ο οποίος βρίσκεται στα δικαστήρια, μίλησε για την ανάγκη να εξεταστούν σε βάθος όλα τα στοιχεία, να αποδοθεί δικαιοσύνη ώστε μεταξύ άλλων να ηρεμήσουν όσο αυτό είναι δυνατό, οι γονείς του Αντώνη.

Η τοπική κοινωνία θρηνεί ακόμα ένα θύμα στην άσφαλτο και είναι αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγματικότητα, καθώς τα Χανιά διατηρούν την πρωτιά σε τροχαία δυστυχήματα.

