Του Μάκη Συνοδινού

Στο κρατητήριο θα περάσει τη νύχτα γνωστός τενόρος με πλούσιο βιογραφικό τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος μετά τη μήνυση που υπέβαλε εις βάρος του η πρώην σύζυγος του για ξυλοδαρμό του 15χρονου γιου τους.

Το περιστατικό το οποίο θα οδηγήσει τον πολύ γνωστό τενόρο αύριο στο αυτόφωρο, έλαβε χώρα εχτές όταν ο κατηγορούμενος χτύπησε τον ανήλικο γιο του τόσο με τα χέρια στο πρόσωπο όσο και με μια παντόφλα στο σώμα του - σύμφωνα με την καταγγελία της πρώην συζύγου του - για θέματα που αφορούν τις επιδόσεις του ανήλικου στο σχολείο.

Η μητέρα του μόλις έμαθε το περιστατικό απευθύνθηκε στην αστυνομία και υπέβαλε μήνυση στον γνωστό τενόρο ο οποίος κλήθηκε στο γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας της Καλλιθέας. Ο κατηγορούμενος κατέθεσε τη δική του εκδοχή, καθώς σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες υποστήριξε πως ουδέποτε χτύπησε τον γιο του, ενώ φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως ο 15χρονος αυτοχαστουκίστηκε - αλλά τελικά συνελήφθη.

O γνωστός τενόρος με τη σειρά του μήνυσε την πρώην σύζυγό του αλλά με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη. Ο 15χρονος υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση και αναμένεται η έκθεση του ιατροδικαστή να ρίξει φως στο τι ακριβώς συνέβη.

Για το απίστευτο περιστατικό στο skai.gr μίλησε ο δικηγόρος της μητέρας και του 15χρονου Αναστάσιος Ντούγκας ο οποίος δηλώνει πως υπάρχουν όλα τα αποδεικτικά που αποδεικνύουν τα όσα κατήγγειλε η μητέρα και ο 15χρονος εις βάρος του γνωστού τενόρου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.