Στο αυτόφωρο γνωστός τενόρος για ξυλοδαρμό του 15χρονου γιου του - Τι δηλώνει ο δικηγόρος του παιδιού (Ηχητικό)

Η μητέρα του παιδιού απευθύνθηκε στην αστυνομία και υπέβαλε μήνυση στον γνωστό τενόρο ο οποίος κλήθηκε στο γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας της Καλλιθέας

Ενδοοικογενειακή βία

Του Μάκη Συνοδινού

Στο κρατητήριο θα περάσει τη νύχτα γνωστός τενόρος με πλούσιο βιογραφικό τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος μετά τη μήνυση που υπέβαλε εις βάρος του η πρώην σύζυγος του για ξυλοδαρμό του 15χρονου γιου τους.

Το περιστατικό το οποίο θα οδηγήσει τον πολύ γνωστό τενόρο αύριο στο αυτόφωρο, έλαβε χώρα εχτές όταν ο κατηγορούμενος χτύπησε τον ανήλικο γιο του τόσο με τα χέρια στο πρόσωπο όσο και με μια παντόφλα στο σώμα του - σύμφωνα με την καταγγελία της πρώην συζύγου του - για θέματα που αφορούν τις επιδόσεις του ανήλικου στο σχολείο.

Η μητέρα του μόλις έμαθε το περιστατικό απευθύνθηκε στην αστυνομία και υπέβαλε μήνυση στον γνωστό τενόρο ο οποίος κλήθηκε στο γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας της Καλλιθέας.  Ο κατηγορούμενος κατέθεσε τη δική του εκδοχή, καθώς σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες υποστήριξε πως ουδέποτε χτύπησε τον γιο του, ενώ φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως ο 15χρονος αυτοχαστουκίστηκε - αλλά τελικά συνελήφθη.

O γνωστός τενόρος με τη σειρά του μήνυσε την πρώην σύζυγό του αλλά με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη. Ο 15χρονος υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση και αναμένεται η έκθεση του ιατροδικαστή να ρίξει φως στο τι ακριβώς συνέβη.

Για το απίστευτο περιστατικό στο skai.gr μίλησε ο δικηγόρος της μητέρας και του 15χρονου  Αναστάσιος Ντούγκας ο οποίος δηλώνει πως υπάρχουν όλα τα αποδεικτικά που αποδεικνύουν τα όσα κατήγγειλε η μητέρα και ο 15χρονος εις βάρος του γνωστού τενόρου.

Πηγή: skai.gr

