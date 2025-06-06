Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 44χρονος που αυνανιζόταν βλέποντας κοπέλα από διπλανό διαμέρισμα

Η κοπέλα τον αντιλήφθηκε και κάλεσε την αστυνομία - Ο δράστης βρισκόταν σε υπό ανακαίνιση ακατοίκητο διαμέρισμα στην οδό Βασιλίσσης Όλγας

Σύλληψη

Ένας 44χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη καθώς αυνανιζόταν στη θέα μιας νεαρής, που βρισκόταν στο μπαλκόνι γειτονικού διαμερίσματος.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας βρισκόταν σε υπό ανακαίνιση ακατοίκητο διαμέρισμα στην οδό Βασιλίσσης Όλγας και αυτοϊκανοποιούνταν βλέποντας μια 21χρονη. 

Η νεαρή το αντιλήφθηκε και κάλεσε τις Αρχές, οι οποίες του πέρασαν χειροπέδες. 

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 44χρονος αλβανικής καταγωγής ανέφερε πως βρισκόταν στο κτίριο για κάποιες εργασίες. 
 

