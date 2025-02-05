Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά - Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο σήμερα 

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 5 Φεβρουαρίου

Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου σήμερα και σύμφωνα με το Ορθόδοξο Εορτολόγιο τιμάται η Αγία Αγάθη η Μάρτυρα.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης οι:

  • Όσιος Πολύευκτος ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
  • Όσιος Θεοδόσιος ο εν Σκοπέλω
  • Άγιος Αντώνιος ο Αθηναίος και Νεομάρτυρας

Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο

Ανατολή ήλιου: 07:25 - Δύση ήλιου: 17:52
Σελήνη 7.5 ημερών

