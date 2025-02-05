Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 5 Φεβρουαρίου

Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου σήμερα και σύμφωνα με το Ορθόδοξο Εορτολόγιο τιμάται η Αγία Αγάθη η Μάρτυρα.



Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης οι:

Όσιος Πολύευκτος ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Όσιος Θεοδόσιος ο εν Σκοπέλω

Άγιος Αντώνιος ο Αθηναίος και Νεομάρτυρας

Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο



Ανατολή ήλιου: 07:25 - Δύση ήλιου: 17:52

Σελήνη 7.5 ημερών

