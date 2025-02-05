Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 5 Φεβρουαρίου

Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου σήμερα και σύμφωνα με το Ορθόδοξο Εορτολόγιο τιμάται η Αγία Αγάθη η Μάρτυρα.
Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης οι:
- Όσιος Πολύευκτος ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
- Όσιος Θεοδόσιος ο εν Σκοπέλω
- Άγιος Αντώνιος ο Αθηναίος και Νεομάρτυρας
Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο
Ανατολή ήλιου: 07:25 - Δύση ήλιου: 17:52
Σελήνη 7.5 ημερών
