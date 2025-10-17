Στο «κόκκινο» η κίνηση λόγω τροχαίων - Πού υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις

Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Παρασκευής λόγω των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων.

Στον παράδρομο της Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος των διοδίων Αφιδνών στο ρεύμα προς Λαμία έγινε δυστύχημα με 2 νεκρούς και οι 4 τραυματίες, τέσσερα τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν στη Λεωφόρο Κηφισού τις τελευταίες δύο ώρες, ενώ νταλίκα έπεσε σε μπάρες στη Λένορμαν.

Δείτε αναλυτικά πού υπάρχει αυξημένη κίνηση:

Άνοδος Κηφισού από Ιερά Οδό προς Νέα Χαλκηδόνα

Κάθοδος Κηφισού από γέφυρα Μεταμόρφωσης προς τη Λένορμαν

Σχιστού με 2 χιλιόμετρα αναμονής προς Σκαραμαγκά

Λεωφόρος Αθηνών από δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου

Περιφερειακή Αιγάλεω στα τελευταία 2 χιλιόμετρα προς Σκαραμαγκά

Κάθοδο Κηφισίας από Αττική Οδό προς Ψυχικό

Ανηφόρα Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα

Στις ανόδους Συγγρού - Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου



