Στο «κόκκινο» η κίνηση λόγω τροχαίων - Πού υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις

Με μποτιλιάρισμα ξεκίνησε η ημέρα - Μεγάλες καθυστερήσεις σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας - Δείτε αναλυτικά 

Κίνηση

Του Δημήτρη Κολιομιχάλη 

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Παρασκευής λόγω των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων.

Στον παράδρομο της Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος των διοδίων Αφιδνών στο ρεύμα προς Λαμία έγινε δυστύχημα με 2 νεκρούς και οι 4 τραυματίες, τέσσερα τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν στη Λεωφόρο Κηφισού τις τελευταίες δύο ώρες, ενώ νταλίκα έπεσε σε μπάρες στη Λένορμαν. 

Δείτε αναλυτικά πού υπάρχει αυξημένη κίνηση: 

  • Άνοδος Κηφισού από Ιερά Οδό προς Νέα Χαλκηδόνα 
  • Κάθοδος Κηφισού από γέφυρα Μεταμόρφωσης προς τη Λένορμαν 
  • Σχιστού με 2 χιλιόμετρα αναμονής προς Σκαραμαγκά
  • Λεωφόρος Αθηνών από δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου 
  • Περιφερειακή Αιγάλεω στα τελευταία 2 χιλιόμετρα προς Σκαραμαγκά
  • Κάθοδο Κηφισίας από Αττική Οδό προς Ψυχικό
  • Ανηφόρα Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα
  • Στις ανόδους Συγγρού - Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου
     
