Την πιστοποίηση των πρώτων 16 προγραμμάτων σπουδών των τεσσάρων μη κρατικών ΑΕΙ αποφάσισε η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Ωστόσο, τα τέσσερα ιδρύματα έχουν καταθέσει προς πιστοποίηση 28 προγράμματα, με στόχο να λειτουργήσουν από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Μεταξύ αυτών υπάρχουν όλα - συνολικά τρία - τα προγράμματα Νομικής και, σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, ένα εκ των δυο Ιατρικών.

Η συνεδρίαση για τα άλλα 12 έχει προγραμματιστεί στα τέλη Οκτωβρίου, κάτι που μεταθέτει την έναρξη λειτουργίας των μη κρατικών ΑΕΙ για τον Νοέμβριο και προκαλεί γκρίνια στους εκπροσώπους τους.

Ειδικότερα, μετά την ανακοίνωση της αδειοδότησης των τεσσάρων μη κρατικών ΑΕΙ, πρέπει να γίνει από την ΕΘΑΑΕ πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών. Τα πανεπιστήμια έχουν καταθέσει αιτήσεις για να λειτουργήσουν δυο Ιατρικές, τρεις Νομικές, τέσσερα τμήματα Ψυχολογίας, τρία Πληροφορικής, δυο τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, δυο Μάρκετινγκ και από ένα τμήμα Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Αγγλικής Γλώσσας, Επικοινωνίας, Χρηματοοικονομικών, Διεθνών Σχέσεων και Πολιτικών Επιστημών, καθώς και Τουρισμού.

