Στην Ευελπίδων και συγκεκριμένα στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών, παρουσιάζεται σήμερα το πρωί ο ποινικολόγος Απόστολος Λύτρας μετά τις μηνύσεις της συζύγου του για παραβίαση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί για την άγρια επίθεση σε βάρος της.

Καθώς η παραβίαση των περιοριστικών όρων συνεπάγεται έκδοση εντάλματος σύλληψης, ο ποινικολόγος, αφού παρουσιάστηκε αυτοβούλως το απόγευμα της Τετάρτης στο Αστυνομικό Τμήμα Παλλήνης κι εν συνεχεία μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Νέας Φιλαδέλφειας, ώστε να κρατηθεί προσωρινά μέχρι τις 9 το πρωί σήμερα, αναμένεται να προφυλακιστεί.

Σε δήλωσή του, έξω από το Α.Τ. Παλλήνης, ο ποινικολόγος επανέλαβε ότι έχει κάνει λάθος και θα πληρώσει για αυτό, προσθέτοντας ωστόσο πως εκτιμά ότι από ένα σημείο και έπειτα φτάνουμε στην υπερβολή.

«Είναι δεδομένο ότι φταίω, μακάρι να γύριζα το χρόνο πίσω, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ κάποιο αντίστοιχο περιστατικό, το λέει και η ίδια. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι υπάρχουν και τρία παιδιά. Δεν περιμένω από τους δημοσιογράφους επειδή ξέρω πολύ καλά το παιχνίδι αυτό να τα σεβαστείτε. Τουλάχιστον οι δικοί μου άνθρωποι που θα με ακούσουν. Δεν είναι οικογενειακή ευθύνη, η ευθύνη είναι δική μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αφού προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα, άσκησε σε μήνυση σε βάρος της συζύγου του για συκοφαντική δυσφήμιση και ψευδή καταμήνυση.

Μετά τη μήνυση που κατατέθηκε η γυναίκα μετέβη στο ΑΤ Παλλήνης, καθώς όμως η κατηγορία που της αποδόθηκε είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα, δεν προβλέπεται κράτηση.

Η αντικατάσταση των περιοριστικών όρων με προσωρινή κράτηση που ζητήθηκε από το θύμα του ξυλοδαρμού μέσω του δικηγόρου της Θέμη Σοφού από την ανακρίτρια, έγινε δεκτή καθώς το βράδυ της Τρίτης υπήρξε επεισοδιακή επίσκεψη συγγενικών προσώπων και συνεργάτη του Απόστολου Λύτρα στο σπίτι όπου διαμένει και απειλές σε βάρος της συζύγου του.

«Αμέσως πάτησα το μπουτόν πανικού που μου έχει χορηγηθεί από την αστυνομία. Άνοιξα την εσωτερική πόρτα του σαλονιού του ζήτησα να φύγουν γιατί δεν είμαι καλά και να σεβαστούν την κατάσταση μου και να μείνει μόνο το παιδί. Η πρώην σύζυγος φώναζε "θα μπούμε μέσα και θα πάρουμε τα πράγματα του Αποστόλη". Ο δε συνεργάτης - δικηγόρος άρχισε να βλαστημάει με απειλητικό ύφος και εκφράσεις. Ταράχτηκα πάρα πολύ και λιποθύμησα», ανέφερε η Σοφία Πολυζωγοπούλου για τα χθεσινοβραδινά επεισόδια.

Ο αστυνομικός φρουρός που βρισκόταν στο σπίτι περιέγραψε τον διάλογο των δυο γυναικών όταν βρέθηκαν αντιμέτωπες: «Η Σοφία είπε απευθυνόμενη στη μεγαλύτερη κυρία "γιατί παίρνεις το μέρος του ενώ τα έχεις πάθει κι εσύ", ενώ βρισκόταν σε σοκ. Μου δήλωσε ότι θέλει να τους κάνει μήνυση και μετά από λίγο κατέρρευσε από τη φόρτιση. Τη σήκωσα στην αγκαλιά μου και τη μετέφερα εντός της αυλής και της πρόσφερα με λίγο νερό».

Υπενθυμίζεται ότι μετά την απολογία του για τη βαριά κακοποίηση της συζύγου του, ανακρίτρια και εισαγγελέας είχαν επιβάλει περιοριστικούς όρους στον Απόστολο Λύτρα και τον είχαν αφήσει ελεύθερο.

Όμως οι όροι αυτοί, που είχαν προκαλέσει την παρέμβαση της ηγεσίας της δικαιοσύνης (προέδρου και εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για έλεγχο της ανακρίτριας και του εισαγγελέα) παραβιάστηκαν πριν ακόμα περάσει ένα 48ωρο καθώς η πρώην σύζυγος του δράστη με δικηγόρο του γραφείου του και συγγενικό πρόσωπο μετέβησαν στο σπίτι του στον Γέρακα και χωρίς τη συναίνεση της Σοφίας Πολυζωγοπούλου που διαμένει εκεί βαριά τραυματισμένη, ζήτησαν τα ρούχα και χρήματα που είχε ο Απόστολος Λύτρας με τρόπο απειλητικό.

Επίσης, ο ίδιος κατά παράβαση των περιοριστικών όρων απέστειλε μήνυμα στο θύμα- σύζυγο του και την περιέλαβε σε ομάδα στο viber χωρίς τη συναίνεση της με σκοπό απειλητικά, όπως η ίδια ισχυρίζεται, να την αναγκάσει να δώσει χρήματα τα οποία ο ίδιος διατείνεται ότι είχε στο σπίτι του.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις η Σοφία Πολυζωγοπούλου ενεργοποίησε το κουμπί πανικού.

Σημειώνεται πως η πρώην σύζυγος Λύτρα προσήλθε στις εισαγγελικές αρχές κατηγορούμενη για απειλή και παραβίαση της οικιακής ειρήνης παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο και πήρε προθεσμία να δικαστεί στις 27 Ιουνίου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.