Γνωμοδότηση έκδοσης στη Σουηδία για τον 24χρονο, φερόμενο ως μέλος συμμορίας

Να εκδοθεί στη Σουηδία, όπου καταζητείται για διάφορες εγκληματικές πράξεις συνδεόμενες με τον "πόλεμο" δύο αντίπαλων συμμοριών - αφού όμως πρώτα εκτίσει στις ελληνικές φυλακές την ποινή των 20 μηνών που του επέβαλε πρόσφατα δικαστήριο της Χαλκιδικής - αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης για 24χρονο από τη Σουηδία.

Ο εκζητούμενος, με καταγωγή από το Καζακστάν, είχε συλληφθεί στις αρχές του μήνα στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής όπου παραθέριζε με την αδελφή του και την μητέρα του. Στην κατοχή του είχαν βρεθεί τότε ένα όπλο, μία πλαστή ταυτότητα, όπως επίσης ναρκωτική ουσία και γι' αυτό το λόγο καταδικάστηκε από το Πλημμελειοδικείο Πολυγύρου σε φυλάκιση 20 μηνών, χωρίς αναστολή. Κατά της απόφασης δεν άσκησε έφεση, αλλά κρατείτο ούτως ή άλλως με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των Σουηδικών δικαστικών αρχών που - όπως διαπιστώθηκε - εκκρεμούσε εις βάρος του.

Σύμφωνα με έγγραφα Δικαστηρίου της Νότιας Στοκχόλμης κατηγορείται ότι υποκίνησε ή συνέδραμε σε απαγωγές, εκβιάσεις και άγρια βασανιστήρια, πράξεις που φαίνεται να τελέστηκαν σε διάφορα διαστήματα, από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, και εντάσσονται στην αντιπαλότητα δύο σκληρών συμμοριών που δραστηριοποιούνται κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ η σύγκρουσή τους μετράει πολλούς νεκρούς.

Στην ίδια συμμορία με τον 24χρονο φέρεται να έχει "πρωταγωνιστικό" ρόλο ένας 25χρονος με το παρατσούκλι «Έλληνας», αφού ο πατέρας του κατάγεται από την Ελλάδα.

Κατά τη συζήτηση του αιτήματος των Σουηδών ο 24χρονος τόνισε ότι δεν επιθυμεί την έκδοσή του, ενώ αρνήθηκε τις εις βάρος του αποδιδόμενες πράξεις τις οποίες χαρακτήρισε «προσχηματικές». Τόνισε δε, ότι σε περίπτωση που εκδοθεί κινδυνεύει η ζωή του και για να τεκμηριώσει τον συγκεκριμένο ισχυρισμό ανέφερε ότι άγνωστοι ανατίναξαν το σπίτι όπου ζούσε στην Στοκχόλμη. Σημείωσε ακόμη ότι το διάστημα που τον κατηγορούν οι Σουηδοί ότι τέλεσε τις παραπάνω πράξεις ζούσε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κοζάνη.

Κατά της απόφασης - γνωμοδότησης του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης σκοπεύει να προσφύγει στον 'Αρειο Πάγο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

