Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό το ρεύμα προς το αεροδρόμιο, από το ύψος του κόμβου Δημοκρατίας προς τον κόμβο Πεντέλης ανά τμήματα, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αχαρνών από τη Νέα Χαλκηδόνα προς τη Στρατηγού Καλλάρη, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Ηετιώνεια ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη και στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα.

Πηγή: skai.gr

