Μια λαγάνα - γίγας ετοίμασαν φούρνοι από το Περιστέρι και γειτονικές περιοχές στο πλαίσιο του εορτασμού της Καθαρής Δευτέρας.



Η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων (ΣΑΑΠΠ), σε συνεργασία με τον Δήμο Περιστερίου, διοργάνωσαν και φέτος μια μεγάλη, ανοιχτή γιορτή, με εκατοντάδες πολίτες να καταφτάνουν από νωρίς και να περιμένουν για αρκετή ώρα στην ουρά μέχρι να ανοίξουν οι πόρτες του Εκθεσιακού Κέντρου.

Περί τα 320 κιλά αλεύρι τεσσάρων ποικιλιών, 80 κιλά εκλεκτό σουσάμι, 30 λίτρα σησαμέλαιο, 22 κιλά ταχίνι, αλάτι, ζάχαρη και μαγιά ήταν όλα όσα χρειάστηκαν έμπειροι αρτοποιοί από τους φούρνους της γειτονιάς φτάνοντας σε ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα.

