Στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος υπόθεση πλαστού λογαριασμού του Τασούλα στο Χ

Πλαστό λογαριασμό στο Χ, με φωτογραφία του Κώστα Τασούλα, εντόπισαν συνεργάτες του τέως Προέδρου της Βουλής.

Ο λογαριασμός φαίνεται να δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, και περιέχει μία και μόνο ανάρτηση, που δημιουργεί την ψευδή εντύπωση ότι ανήκει στον υποψήφιο Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Όπως ενημέρωναν οι συνεργάτες του κ. Τασούλα, για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Σημειώνεται ότι ο κ. Τασούλας δεν διαθέτει λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

