Στην εξάρθρωση συμμορίας τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ηρωίνης σε περιοχή της Δυτικής Αττικής προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

Συγκεκριμένα σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή στη Δυτική Αττική συνελήφθησαν 17 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους και τα αρχηγικά μέλη, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, περιλαμβάνονται ακόμα 12 άτομα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της ΔΟΑΕ, της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.), καθώς και αστυνομικός σκύλος.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων, καθώς και ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις - διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ των εμπλεκομένων (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Ειδικότερα, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, προέκυψε ότι πρόκειται για εγκληματική οργάνωση με 6 υποομάδες, οι οποίες είχαν ιεραρχική δομή και επαγγελματική υποδομή κατάλληλη για τα διάφορα στάδια της προμήθειας ηρωίνης και απόκρυψής της σε δυσπρόσιτα σημεία, καθώς και τη λήψη μέτρων αντιπαρακολούθησης, με σκοπό τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών, προς αποκόμιση παράνομων προσόδων, που υπολογίζονται σε τουλάχιστον 82.000 ευρώ.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε και ο ρόλος καθενός μέλους της οργάνωσης και συγκεκριμένα:

Οι αρχηγοί των υποομάδων, καθώς και λοιπά μέλη, μεταξύ άλλων, ήταν υπεύθυνα για την εποπτεία και διασφάλιση της διαδικασίας πώλησης των ναρκωτικών ουσιών σε χρήστες,

έτερα μέλη ήταν υπεύθυνα για την πώληση των ναρκωτικών ουσιών με εντολή των ανωτέρω, ενώ

λοιπά μέλη της οργάνωσης, αποθήκευαν τις ναρκωτικές ουσίες και τις μετέφεραν από τους χώρους αποθήκευσης και απόκρυψης (καβάτζες) στους χώρους διακίνησης.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε δασώδη περιοχή με πυκνή βλάστηση, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.475 γραμμάρια ηρωίνης, σε μορφή πλακών, καθώς και συσκευασία περιτυλίγματος, με ίχνη ηρωίνης, τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα σε κορμό δέντρου καλυμμένα με ξερά χόρτα και χώμα.

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 7 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, καταγραφικό μηχάνημα εικόνας, τηλεόραση, 10 κάμερες, ζυγαριά ακριβείας, 12 κινητά τηλέφωνα, καθώς και 6.531 ευρώ.

Από την ΕΛΑΣ επισημαίνεται ότι, μέλη της οργάνωσης έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, κλοπές, καθώς και άλλα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

