Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ποιες ώρες θα είναι ανοιχτά καταστήματα και σούπερ μάρκετ για τις αγορές της τελευταίας στιγμής

Τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τόσο την Πρωτοχρονιά όσο και στις 2 Ιανουαρίου και ανοίγουν ξανά το Σάββατο 

Ψώνια

Με εορταστικό ωράριο θα λειτουργήσουν σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς τα καταστήματα σε όλη τη χώρα για τις αγορές της τελευταίας στιγμής. 

Συγκεκριμένα, τα εμπορικά καταστήματα είναι ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα

Αντίστοιχα, τα σούπερ μάρκετ, θα είναι ανοιχτά έως τις 8 το βράδυ.

Υπενθυμίζεται ότι τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τόσο την Πρωτοχρονιά όσο και στις 2 Ιανουαρίου, λόγω απογραφής και θα ανοίξουν και πάλι το Σάββατο 3 Ιανουαρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: καταστήματα σούπερ μάρκετ εορταστικό ωράριο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark