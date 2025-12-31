Με εορταστικό ωράριο θα λειτουργήσουν σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς τα καταστήματα σε όλη τη χώρα για τις αγορές της τελευταίας στιγμής.

Συγκεκριμένα, τα εμπορικά καταστήματα είναι ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

Αντίστοιχα, τα σούπερ μάρκετ, θα είναι ανοιχτά έως τις 8 το βράδυ.

Υπενθυμίζεται ότι τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τόσο την Πρωτοχρονιά όσο και στις 2 Ιανουαρίου, λόγω απογραφής και θα ανοίξουν και πάλι το Σάββατο 3 Ιανουαρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.