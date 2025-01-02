Από την Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάζονται και υλοποιούνται συνεχείς επιχειρησιακές δράσεις για την αντιμετώπιση – πρόληψη επικίνδυνων οδικών συμπεριφορών που συντελούν στην πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το χρονικό διάστημα από 31-12-2024 και 1-1-2025, συγκροτηθήκαν 306 ειδικά συνεργεία τροχονομικών ελέγχων σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου της Αττικής, κατά τα οποία διενεργήθηκαν 2.802 τροχονομικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 702 παραβάσεις, επισείουσες διοικητικά πρόστιμα, εκ των οποίων οι 40 επιφέρουν και επιπρόσθετες ποινικές κυρώσεις (πλημμελήματα).

Αναλυτικά βεβαιώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις:

-154- για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, -6- εκ των οποίων σε βαθμό πλημμελήματος,

-24- για υπερβολική ταχύτητα

-18- για μη χρήση προστατευτικού κράνους

-9- για στέρηση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου

-9- για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

-5- για ανασφάλιστα οχήματα

-3- για χρήση κινητού τηλεφώνου

-2- για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

-244- παραβάσεις παράνομων σταθμεύσεων

-39- για παραβάσεις παρεμπόδισης διέλευσης ΑΜΕΑ

-195- λοιπές τροχαίες παραβάσεις

Επιπρόσθετα, αφαιρέθηκαν 161 ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας, 51 άδειες ικανότητας οδήγησης και 27 άδειες κυκλοφορίας, καθώς επίσης ακινητοποιήθηκαν 159 οχήματα και μεταφέρθηκαν με γερανό 27 εξ αυτών.

Τέλος επισημαίνεται ότι δύο οδηγοί αρνήθηκαν να υποβληθούν σε έλεγχο αλκοολομέτρησης και έτερος οδηγός, εντοπίσθηκε να οδηγεί στερούμενος άδειας και οδήγησης υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Ανωτέρω οδηγοί με τις σε βάρος τους σχηματισθείσες δικογραφίες οδηγήθηκαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.

Πηγή: skai.gr

