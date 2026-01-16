Ραγδαίες ήταν οι εξελίξεις στην υπόθεση της ληστείας που σκόρπισε τον τρόμο το βράδυ της Πέμπτης σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στο κέντρο του Πύργου.

Οι άνδρες της Ασφάλειας χρειάστηκαν μόλις λίγες ώρες για να φτάσουν στα ίχνη του δράστη και να του περάσουν χειροπέδες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews.com, πρόκειται για 27χρονο Έλληνα, με καταγωγή από χωριό της Αρχαίας Ολυμπίας, ο οποίος είχε πάει στο κατάστημα με το μηχανάκι του, πιστεύοντας πως είχε οργανώσει το «τέλειο χτύπημα».

Ωστόσο, αποδείχθηκε πως ήταν… ερασιτέχνης.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς όχι μόνο κατέγραψε τις κινήσεις του πριν και μετά τη ληστεία, αλλά ήταν και αυτό που τελικά τον «πρόδωσε».

Το μηχανάκι με το οποίο διέφυγε έγινε το «κλειδί» για τον εντοπισμό του, οδηγώντας τους αστυνομικούς κατευθείαν σε εκείνον.

Ο δράστης φορούσε κουκούλα full face για να καλύψει τα χαρακτηριστικά του, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για να τον γλιτώσει.

Στην κατοχή του βρέθηκε ο σουγιάς, με τον οποίο είχε απειλήσει τη νεαρή υπάλληλο, προκαλώντας της τρόμο και σοκ.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 23:30 το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, όταν ο άνδρας εισέβαλε στο κατάστημα, πλησίασε την υπάλληλο και χαμηλόφωνα αλλά απειλητικά της είπε «τα λεφτά τώρα», αρπάζοντας χρηματικό ποσό που έφτανε τα 800 με 900 ευρώ, μπροστά στα μάτια τεσσάρων πελατών.

Τελικά, ο ληστής συνελήφθη, του πέρασαν χειροπέδες και – σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες – επέστρεψε τα χρήματα που είχε αφαιρέσει.

Πλέον, ο 27χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως δεν είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές κατά το παρελθόν.

