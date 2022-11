Κι όμως, οι χωρισμένοι γιορτάζουν σήμερα! Η 11η Νοεμβρίου είναι η Single’s day

Για πολλούς ήταν άδικο να γιορτάζουν μόνο οι ερωτευμένοι και οι διπλοί του Αγίου Βαλεντίνου.

Η αγορά είδε σε αυτό μια μεγάλη ευκαιρία και ορίστε: για πρώτη φορά στη Ελλάδα, οι εργένηδες έχουν την δική τους ημέρα που είναι σήμερα.

I'M SINGLE AND I'M SUFFICIENT. 🤍 Today, Nov. 11, is Singles’ Day! Why do you choose to remain single? pic.twitter.com/ljguqfgR0s

Η 11η Νοεμβρίου είναι η Single’s day - μια ανεπίσημη γιορτή που ξεκίνησε από την Κίνα αλλά εξαπλώθηκε ταχύτατα καθώς υπήρχε τεράστιο κοινό.

Όπως και του Αγίου Βαλεντίνου, είναι και μία πολύ καλή ευκαιρία να «κινηθεί χρήμα» καθώς είναι και περίοδο αγορών για όσους δεν έχουν ταίρι.

Συνήθως αυτή τη μέρα, οι εργένηδες απολαμβάνουν τον εαυτό τους και περιποιούνται τον εαυτό τους με δώρα, εκλεκτά γεύματα ή μια βραδινή έξοδο.

"It's better to spend time with yourself than with the wrong person" ika nga, eme! 😅 #SinglesDay pic.twitter.com/XuyUdKJeB1