Sharing is Caring - Η μεγαλύτερη αθλητική δημοπρασία από 22 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου 2022

10 χρόνια Navarino Challenge με στήριξη 10 μη κερδοσκοπικών οργανισμών

Η κορυφαία γιορτή αθλητικού τουρισμού και ευεξίας της Ευρώπης, το Navarino Challenge, που πραγματοποιήθηκε στις 21-23 Οκτωβρίου στην Costa Navarino, διοργανώνει τη δράση “Sharing is Caring”, που έχει ως στόχο να στηρίξει 10 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στην Ελλάδα με αφορμή τη γιορτή των 10 χρόνων της εκδήλωσης.

Το “Sharing is Caring” αποτελεί τη μεγαλύτερη αθλητική, Silent Auction, δημοπρασία που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, με περισσότερα από 50 είδη αθλητικών αναμνηστικών αντικειμένων Ελλήνων και ξένων κορυφαίων αθλητών, παγκοσμίων αστέρων, hall of famers, Ολυμπιονικών και ομάδων, καθώς και αντικείμενα όπως οθόνες, λευκές συσκευές κ.α. Όλα τα αντικείμενα διατίθενται προς πώληση μέσα από την επίσημη σελίδα του Navarino Challenge και δίνονται προς δημοπρασία, μέσω Silent Auctions, στο διάστημα από τις 22 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου 2022.

Μπείτε εδώ για να δείτε όλα τα αντικείμενα!

Κάντε δικά σας περισσότερα από 50 μοναδικά αντικείμενα για καλό σκοπό

Στις online δημοπρασίες του “Sharing is Caring” θα βρείτε αντικείμενα με τις υπογραφές παγκοσμίων αστέρων του αθλητισμού.

• Αποκτήστε αντικείμενα με τις υπογραφές Ελλήνων Ολυμπιονικών και πρωταθλητών όπως:

του χρυσού Ολυμπιονίκη στους κρίκους Λευτέρη Πετρούνια, του χρυσού Ολυμπιονίκη του άλματος εις μήκος Μίλτου Τεντόγλου, του χρυσού Ολυμπιονίκη στην κωπηλασία Στέφανου Ντούσκου, των πρωταθλητών Ευρώπης Φάνη Χριστοδούλου, Δημήτρη Διαμαντίδη και Νίκου Ζήση, του πρωταθλητή της EuroLeague Γιώργου Πρίντεζη, του διεθνή ποδοσφαιριστή της Liverpool FC Κωνσταντίνου Τσιμίκα, του διεθνή ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Γιώργου Μασούρα, του διεθνή ποδοσφαιριστή της Sporting Lisbon FC Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου, του διεθνή ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού Δημήτρη Κουρμπέλη, του διεθνή ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Γιώργου Αθανασιάδη, της Ολυμπιονίκη & MVP του Ευρωμπάσκετ Εβίνας Μάλτση, του χρυσού Παραολυμπιονίκη στο boccia Γρηγόρη Πολυχρονίδη, του παγκόσμιου πρωταθλητή στην ποδηλασία πίστας Χρήστου Βολικάκη, του αργυρού πρωταθλητή κόσμου στην κολύμβηση Κριστιάν Γκολομέεβ, της τρεις φορές χάλκινης πρωταθλήτριας κόσμου στην πάλη Μαρίας Πρεβολαράκη, του πρώην διεθνή βολεϊμπολίστα και ρέκορντμαν συμμετοχών με την εθνική Ελλάδος Μιχάλη Τριανταφυλλίδη.

• Αποκτήστε υπογεγραμμένα αντικείμενα μεγάλων αθλητών του NBA και του ευρωπαϊκού μπάσκετ όπως:

του MVP και πρωταθλητή του NBA, Γιάννη Αντετοκούνμπο, των θρύλων του NBA, Magic Johnson, Julius Erving, Shaquille O’Neal, Clyde Drexler, του χρυσού Ολυμπιονίκη και NBA All-Star Vince Carter, των NBA All-Stars Allen Iverson και Kyrie Irving, του πρωταθλητή του NBA Dirk Nowitzki, του NBA All-Star & EuroLeague MVP, Andrei Kirilenko, του πρωταθλητή Ευρώπης και NBA Superstar Luka Doncic, του θρύλου της EuroLeague Joe Arlauckas, του Αμερικανού καλαθοσφαιριστή με την AS Monaco Mike James

• Αποκτήστε αντικείμενα με τις υπογραφές κορυφαίων αθλητών από όλα τα αθλήματα όπως:

της κορυφαίας τενίστριας στον κόσμο Serena Williams, των κορυφαίων επαγγελματιών αθλητών του γκολφ όλων των εποχών Tiger Woods, Gary Player και Rory McIlroy, των κορυφαίων πυγμάχων Muhammad Ali, Mike Tyson, Floyd Mayweather, του ηθοποιού Sylvester Stallone και του Ελληνοαμερικανού υπερμαραθωνοδρόμου Κωνσταντίνου Καρνάζη.

• Αποκτήστε κορυφαίες συσκευές και προϊόντα σε μοναδικές τιμές όπως:

εξαιρετικές οικιακές συσκευές της Miele όπως ψυγεία, πλυντήρια και καφετιέρες, μοναδικά Smart Monitors M5 32" της Samsung Electronics Hellas, καθώς και προϊόντα και αθλητικό εξοπλισμό από τις The North Face, Dunlop και On.

10 χρόνια Navarino Challenge: Στήριξη 10 μη κερδοσκοπικών οργανισμών που το έχουν ανάγκη

Η επετειακή, 10η χρονιά του Navarino Challenge ολοκληρώνεται με την ενέργεια “Sharing is Caring” που έχει σκοπό να φέρει χαρά στους λάτρεις του αθλητισμού στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Μέσω των δημοπρασιών, προσφέρεται η μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών αντικειμένων, με τις υπογραφές σπουδαίων αθλητών, καθώς και συσκευών που αναμένεται να βοηθήσουν το έργο μη κερδοσκοπικών οργανισμών, που έχουν την ανάγκη υποστήριξης.

Αποκτήστε ένα αντικείμενο με αθλητική ιστορία ή μια μοναδική συσκευή υποστηρίζοντας έναν καλό σκοπό!

Φέτος, τα χρήματα των δημοπρασιών θα δοθούν απευθείας και ισόποσα στους ακόλουθους 10 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς:

• την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Διογένης ΜΚΟ» με το μοναδικό ελληνικό περιοδικό δρόμου «σχεδία» που υποστηρίζει την προσπάθεια των αστέγων και των κοινωνικά αποκλεισμένων ανθρώπων να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στον κοινωνικό ιστό

• την κοινωνική κουζίνα Ο Άλλος Άνθρωπος, μια κίνηση αλληλεγγύης και ένδειξης αγάπης προς τους συνανθρώπους,

• την Αστική Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Μικρός Πρίγκηπας που στηρίζει παιδιά και εφήβους με χρόνιες σοβαρές παθήσεις που χρήζουν νοσηλείας στο εξωτερικό

• τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Φύλακας Άγγελος που έχει ως σκοπό την παροχή κοινωνικού και ανθρωπιστικού έργου σε ευπαθείς ομάδες και ιδιαίτερα στα κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά

• την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με μεγάλη δράση στην περίθαλψη και προστασία αδέσποτων ζώων A Little Shelter,

• την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία HOPEgenesis η οποία ασχολείται με το θέμα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα έχοντας ως αποστολή της να παρέχει ολοκληρωμένη ιατρική περίθαλψη και φροντίδα σε γυναίκες από τη στιγμή που μένουν έγκυες έως τη μέρα του τοκετού τους

• τον αθλητικό σύλλογο ΑμεΑ ΔΙΑΦΟΡΟΖΩ στην Καλαμάτα, με ενεργούς αθλητές που ανήκουν στο Παραολυμπιακό κίνημα και στην Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία ΑμεΑ,

• τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Dogs’ Voice που έχει ως στόχο να αποτελέσει την ψηφιακή πλατφόρμα αποτελεσματικής προώθησης αδέσποτων σκύλων σε υπεύθυνες υιοθεσίες

• την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Karkinaki που διεκδικεί παρέμβαση στην προσπάθεια ο καρκίνος παιδικής και εφηβικής ηλικίας να πάψει να είναι θέμα ταμπού, αλλά και να βρεθούν όσο το δυνατό περισσότεροι σύμμαχοι ώστε κάθε παιδί που νοσεί να έχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου νοσηλεία, αποτελεσματική θεραπεία και, τελικά, δικαίωμα στη ζωή,

• και την περιβαλλοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση π³= Plastic Pollution Prevention που επικεντρώνεται στην πλαστική ρύπανση και στο πώς μπορούμε να την αποτρέψουμε και να την εξαλείψουμε μέσω προληπτικών και βιώσιμων ενεργειών

Διαδικασία Σιωπηρών Δημοπρασιών

Μπαίνοντας στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα των Silent Auctions, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα, στο πρώτο στάδιο, να δώσουν το δικό τους προτεινόμενο ποσό για το αντικείμενο το οποίο επιθυμούν να αποκτήσουν μέσω e-mail χωρίς να απαιτείται πληρωμή. Ο κάθε χρήστης που λαμβάνει μέρος στη διαδικασία παραμένει ανώνυμος το ίδιο και το ποσό το οποίο προτείνει. Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου με τη λήξη των δημοπρασιών, θα ανοίξουν και θα ελεγχθούν όλα τα e-mails των συμμετεχόντων. Οι ενδιαφερόμενοι που θα έχουν κάνει την υψηλότερη προσφορά θα είναι και οι νικητές των αντίστοιχων αντικειμένων.

Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει στα social media της διοργάνωσης καθώς και με προσωπική ενημέρωση προς τους νικητές για τον τρόπο πληρωμής. Οι πληρωμές θα γίνονται απευθείας προς τα ιδρύματα και δεν θα υπάρχει ενδιάμεση συναλλαγή. Ο νικητής θα έχει στη διάθεσή του χρονικό περιθώριο για την κατάθεση των χρημάτων. Με την επιβεβαίωση της κατάθεσης από το αντίστοιχο ίδρυμα, η διοργάνωση θα ενημερώνει τον νικητή για τον τρόπο παραλαβής του αντικειμένου. Σε περίπτωση που ο πρώτος/η νικητής/νικήτρια δεν καταβάλει στο ορισμένο χρονικό διάστημα το ποσό, τότε τη θέση θα λαμβάνει ο συμμετέχων με την αμέσως επόμενη υψηλότερη προσφορά. Το συνολικό ποσό που θα συλλεχθεί από τις δημοπρασίες θα δοθεί ισόποσα στους 10 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Στο Sharing is Caring μπορούμε να προσφέρουμε όλοι και να βοηθήσουμε τους 10 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, καθώς περιλαμβάνονται αντικείμενα που ξεκινούν με προτεινόμενη τιμή τα 50 ευρώ.

Οι Υποστηρικτές των Δημοπρασιών

Sports Memorabilia Partner της ενέργειας είναι το μοναδικό πρακτορείο στην Ευρώπη που ασχολείται με το εμπόριο αθλητικών καρτών και αναμνηστικών Trace ‘n Chase, ενώ ως Auctions Partners υποστηρίζουν τις δημοπρασίες οι Stoiximan, Miele, Prosport, Samsung Electronics Hellas, The North Face, Dunlop, Target Sport και On.

Social Media Partner είναι το Follow Me Now.

Τη διοργάνωση των Silent Auctions για λογαριασμό του Navarino Challenge έχει αναλάβει η ActiveMedia Group.

