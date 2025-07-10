Σεισμός 4,4 στην Αμοργό

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», καταγράφτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς Πέμπτη στον θαλάσσιο χώρο 16 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του χωριού Αρκεσίνη, στην Αμοργό.

Σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποίησε σήμερα το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, ο σεισμός σημειώθηκε στη 01:54 μετά τα μεσάνυχτα και το εστιακό του βάθος είναι 14.2 χιλιόμετρα.

Πηγή: skai.gr

