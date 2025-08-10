Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κομοτηνή (Βίντεο)

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι -σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα- η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στη Νέα Μουσινούπολη Κομοτηνής. Παρά τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή, οι δυνάμεις κατάσβεσης, οι οποίες σταδιακά αυξάνονταν, κατέστειλαν το πύρινο μέτωπο πριν αυτό απειλήσει τον οικισμό του Ηφαίστου.

Στο σημείο παραμένουν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις 82 πυροσβέστες με 22 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν από αέρος δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Νωρίτερα, από το 112 εστάλη μήνυμα στους πολίτες για την εκκένωση της περιοχής Ήφαιστος προς την Πανεπιστημιούπολη.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ήφαιστος απομακρυνθείτε προς #Πανεπιστημιούπολη



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 10, 2025

