Φωτίστηκε ο ουρανός από την αυγουστιάτικη πανσέληνο - Φωτογραφίες

Το χθεσινό φεγγάρι ήταν έως και 14% μεγαλύτερο και 30% φωτεινότερο, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα 

πανσέληνος

Η πανσέληνος του Οξύρρυγχου, γνωστή και ως πανσέληνος Αυγούστου έριξε μοναδικό φως στον χθεσινοβραδινό ουρανό, προσφέροντας μοναδικές εικόνες.

Η αυγουστιάτικη πανσέληνος χαρακτηρίζεται και ως «υπερπανσέληνος», αφού το φεγγάρι είναι έως και 14% μεγαλύτερο και 30% φωτεινότερο, προσφέροντας το αυτό μοναδικό θέαμα.

Πανσέληνος

Ονομάζεται «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» λόγω της αυξημένης παρουσίας του οξύρρυγχου, ενός αρχαίου γλυκού νερού ψαριού, κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα.

Η ονομασία προέρχεται από τις παραδόσεις των αυτόχθονων φυλών της Βόρειας Αμερικής, οι οποίες παρατηρούσαν την αφθονία του οξύρρυγχου στις Μεγάλες Λίμνες και στη λίμνη Champlain κατά τον Αύγουστο, όταν η αλιεία του ήταν πιο αποδοτική.

Πανσέληνος

Χιλιάδες κόσμου έσπευσε σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους για να απολαύσει το μεγαλύτερο φεγγάρι της χρονιάς.

Πανσέληνος

Πανσέληνος

