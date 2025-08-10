Φωτίστηκε ο ουρανός από την αυγουστιάτικη πανσέληνο - Φωτογραφίες

Η πανσέληνος του Οξύρρυγχου, γνωστή και ως πανσέληνος Αυγούστου έριξε μοναδικό φως στον χθεσινοβραδινό ουρανό, προσφέροντας μοναδικές εικόνες.

Η αυγουστιάτικη πανσέληνος χαρακτηρίζεται και ως «υπερπανσέληνος», αφού το φεγγάρι είναι έως και 14% μεγαλύτερο και 30% φωτεινότερο, προσφέροντας το αυτό μοναδικό θέαμα.

Ονομάζεται «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» λόγω της αυξημένης παρουσίας του οξύρρυγχου, ενός αρχαίου γλυκού νερού ψαριού, κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα.

Η ονομασία προέρχεται από τις παραδόσεις των αυτόχθονων φυλών της Βόρειας Αμερικής, οι οποίες παρατηρούσαν την αφθονία του οξύρρυγχου στις Μεγάλες Λίμνες και στη λίμνη Champlain κατά τον Αύγουστο, όταν η αλιεία του ήταν πιο αποδοτική.

Χιλιάδες κόσμου έσπευσε σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους για να απολαύσει το μεγαλύτερο φεγγάρι της χρονιάς.

Πανσέληνος του οξύρυγχου απόψε, Σάμος 9 Αυγουστου 2025,

Η τελευταία πανσέληνος του καλοκαιριού που προβλέπει την αλλαγή των εποχών και τον ερχομό του φθινοπώρου ! pic.twitter.com/rK7q5FSq8B — iver (@john_vergis) August 9, 2025

The August full moon, also known as the "sturgeon moon," rises behind the Statue of Liberty on Saturday evening. https://t.co/FhLQaZqnAM pic.twitter.com/2icW784Agk — ABC News (@ABC) August 10, 2025

The Full Sturgeon Moon rising over Midtown Manhattan from across the Hudson River #NYC pic.twitter.com/ycZph4faFO — Max Guliani (@maximusupinNYc) August 9, 2025

Πηγή: skai.gr

