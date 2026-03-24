Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης, για φωτιά που ξέσπασε σε αποθήκη ναού παλαιοημερολογιτών επί της Λιοσίων, στην περιοχή των Τριών Γεφυρών.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική προκλήθηκαν ζημιές και κατέρρευσε τμήμα της σκεπής του χώρου, ενώ η πυρκαγιά κατασβέστηκε περίπου στις 10 το πρωί. Στο σημείο επιχείρησαν 11 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

​Πρόκειται για την εκκλησία που πρόσφατα απασχόλησε τις αρχές ως «καβάτζα» εγκληματικής οργάνωσης ναρκωτικών.

Στην υπόθεση ενεπλάκησαν δύο ιερείς, με τον έναν, έναν 40χρονο YouTuber και πρώην μοντέλο, να έχει συλληφθεί στη Ρόδο κατηγορούμενος για μεταφορά 2,2 κιλών κοκαΐνης.

Πηγή: skai.gr

