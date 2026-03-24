Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα των κεντρικών δρόμων του λεκανοπεδίου σήμερα, Τρίτη.

Καθυστερήσεις ωστόσο σημειώνονται στις Λεωφ. Σχιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους στον Σκαραμαγκά, στη Λεωφ. Κηφισού ανάμεσα στο Περιστέρι και τη Νέα Χαλκηδόνα, στη Βασ. Αμαλίας προς τη Βουλή και στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου.

Σημειώνεται πως στις 10 το πρωί θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Σύνταγμα λόγω της μαθητικής παρέλασης για την 25η Μαρτίου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

