Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Ιουλίου

Σήμερα Σάββατο, 5 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Οσίου Λαμπαδού. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Λαμπαδός

Λαμπαδία

Λαμπαδίνα

Λαμπαδή

Όσιος Λαμπαδός

Ο όσιος αυτός, και όταν ακόμα ήταν μέσα στον κόσμο, έλαμπε από τις χριστιανικές αρετές. Διακρινόταν για τη σωφροσύνη του, τη χρηστότητα του, τη χαλιναγώγηση της γλώσσας του, την υπομονή του, τη μακροθυμία του, την πραότητα του, τη μεγάλη αγάπη του προς τους φτωχούς και τους πάσχοντες. Αργότερα ασκήτεψε, και υπήρξε από τους ασκητές εκείνους, που με την άγια ζωή τους και την υπόληψη της αρετής τους, γίνονται ωφελιμότατοι και στον κόσμο. Πολλοί που έρχονταν στο ασκητήριό του, ο όσιος τους οδηγούσε στα κατάλληλα πνευματικά βάλσαμα και αυτοί επανεύρισκαν την ηθική τους υγεία, που τα πάθη και οι ηδονές της σάρκας είχαν κατασκάψει.

Ανατολή ήλιου: 06:08 - Δύση ήλιου: 20:51

Σελήνη 9.7 ημερών

