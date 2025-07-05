Η Πυροσβεστική ξεκίνησε ελέγχους σε ακαθάριστα οικόπεδα - 3.748 καταγγελίες πολιτών σε 18 ημέρες!

Ελέγχους σε ακαθάριστα οικόπεδα έπειτα από καταγγελίες πολιτών που έχουν υποβληθεί στη σχετική πλατφόρμα έχει ξεκινήσει να διενεργεί το Πυροσβεστικό Σώμα. Κλιμάκια της Πυροσβεστικής μεταβαίνουν στα σημεία εκείνα, τα οποία τους έχουν υποδειχθεί προκειμένου να ελέγξουν όσα έχουν καταγγελθεί.

Σύμφωνα με στοιχεία από την Πολιτική Προστασία από τις 16 Ιουνίου 2025 έως τις 3 Ιουλίου 2025, σε 18 ημέρες δηλαδή, οι καταγγελίες των πολιτών για τα ακαθάριστα οικόπεδα ανέρχονταν σε 3.748, κι από αυτές προς έλεγχο είναι οι 3.528. Ήδη, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία της Πολιτικής Προστασίας, έχουν πραγματοποιηθεί 164 έλεγχοι έπειτα από τις καταγγελίες πολιτών και κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν 72 περιπτώσεις οικοπέδων που δεν έχουν καθαριστεί και δεν έχουν δηλωθεί καθώς και 9 περιπτώσεις που δεν έχουν δηλωθεί. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, 83 ιδιοκτήτες οικοπεδικών χώρων,-στο πλαίσιο των ελέγχων- είχαν «συμμορφωθεί», δηλαδή οι καταγγελίες που είχαν υποβληθεί δεν είχαν βάση, ενώ δεν βρέθηκε καμία ψευδής δήλωση. Παράλληλα όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία της Πολιτικής Προστασίας, οι δήμοι όπου εντοπίστηκαν τα ακαθάριστα και μη δηλωμένα οικόπεδα έχουν ενημερωθεί σχετικώς και έχουν επιβάλλει μέχρι στιγμής 13 πρόστιμα στις 72 συνολικά περιπτώσεις.

Όπως επισημαίνουν πηγές της Πολιτικής Προστασίας, την περσινή χρονιά οι καταγγελίες ήταν 8.106, ωστόσο η πλατφόρμα για την υποβολή τους ήταν ανοιχτή μέχρι, σχεδόν, το τέλος του χρόνου, δηλαδή στις 29/12/2024.

Τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος αξιολογώντας και ελέγχοντας τις καταγγελίες που έχουν υποβληθεί στην ψηφιακή υπηρεσία καταγγελιών πολιτών του Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Προστασίας και ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε ακινήτου προχωρούν σε αυτοψίες στα αντίστοιχα σημεία. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με νέα ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στις αρχές Ιουνίου, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει πλέον την αρμοδιότητα για τη διενέργεια των ελέγχων και την επιβολή προστίμων επί καταγγελιών πολιτών, που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα και αφορούν σε ιδιοκτησίες με ακαθάριστα οικόπεδα. Παράλληλα, ελέγχους δειγματοληπτικούς ελέγχους διενεργούν και οι δήμοι σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που αφορούν σε ακίνητα εντός των διοικητικών τους ορίων.

Όπως έχει επισημανθεί οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι των δήμων και οι καταγγελίες εξετάζονται κατά προτεραιότητα ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε ακινήτου. Έτσι, για παράδειγμα, ελέγχονται πρώτα τα ακίνητα που γειτνιάζουν με δάση, νοσοκομεία, σχολεία, βιομηχανίες, δυσπρόσιτα σημεία κ.λπ. Ειδικότερα όπως προβλέπεται για την επιλογή των ακινήτων που πρόκειται να ελεγχθούν, τα αρμόδια όργανα των δήμων ιεραρχούν την ανάγκη καθαρισμού των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων και γηπέδων αναλόγως με τη θέση τους, όπως ενδεικτικά:

Μικτής ζώνης δάσους - οικισμού

εντός ή πλησίον εκτάσεων με ειδικό καθεστώς προστασίας (όπως Εθνικά Πάρκα, εθνικοί δρυμοί, περιοχές Natura, καταφύγια άγριας ζωής, προστατευόμενα τοπία και προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους κ.λπ.)

με γειτνίαση με δάση, δασικές εκτάσεις, πάρκα, άλση, κ.τ.λ.

με δυσκολία στις οδούς απομάκρυνσης πληθυσμού και πρόσβασης οχημάτων έκτακτης ανάγκης,

με γειτνίαση με ευαίσθητες εγκαταστάσεις (νοσοκομεία, σχολεία, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων παιδικές κατασκηνώσεις, περιοχές μεγάλης συγκέντρωσης πληθυσμού, κ.τ.λ.)

εντός και πλησίον βιομηχανικών πάρκων και εγκαταστάσεων με επικίνδυνα, εύφλεκτα, χημικά υλικά κ.λπ.

με εναέρια καλώδια υψηλής ή μεσαίας τάσης

με συχνότητα συμβάντων πυρκαγιάς

με μικρή πυκνότητα δομημένου περιβάλλοντος και ύπαρξης πολλών οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων και γηπέδων με συνέχεια και πυκνότητα της φυτικής καύσιμης ύλης

Στα παραπάνω κριτήρια μάλιστα συνυπολογίζονται η ευφλεκτότητα του είδους της δασικής βλάστησης, η συνέχεια και η πυκνότητά της. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη καθαρισμού ή ψευδούς δήλωσης, ή μη υποβολή δήλωσης -ακόμη και στην περίπτωση καθαρού οικοπέδου- επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, καθαρίζεται αυτεπάγγελτα ο χώρος με δαπάνη του ιδιοκτήτη ενώ ενημερώνονται οι αρμόδιες Αρχές.

