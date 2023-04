Σαν σήμερα - 1912: Βυθίζεται ο Τιτανικός - Αυθεντικές φωτογραφίες

Δείτε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 15 Απριλίου, στην Ελλάδα και τον κόσμο

Σαν σήμερα, 15 Απριλίου του 1912, το βρετανικό επιβατηγό υπερωκεάνιο «Τιτανικός» (επίσημο όνομα:RMS Titanic) βυθίζεται, έπειτα από ένα φοβερό χτύπημα με παγόβουνο στο Βόρειο Ατλαντικό. Από τους 2.340 επιβαίνοντες, χάνονται στα παγωμένα νερά οι 1.595.

ON THIS DAY: 111 years ago, the British liner RMS Titanic collided with an iceberg in the North Atlantic at 11:40 p.m. ship’s time and began sinking.



The ship went under two hours and 40 minutes later with the loss of 1,514 lives. https://t.co/AR8ZkcUF4F pic.twitter.com/VzQOrstPJQ — ABC News (@ABC) April 14, 2023

Το «Τιτανικός» είχε ξεκινήσει το πρώτο και τελευταίο του ταξίδι λίγες ημέρες πριν, την Τετάρτη 10 Απριλίου του 1912 από το Σαουθάμπτον της Αγγλίας για τις ΗΠΑ με 922 επιβάτες. Στο λιμάνι του Χερβούργου στη Γαλλία και στο Κουινστάουν, στην Ιρλανδία, επιβιβάστηκαν οι υπόλοιποι «τυχεροί» επιβάτες και στις 11 Απριλίου 1912 ξεκίνησε το μοιραίο ταξίδι προς τις ΗΠΑ

The RMS Titanic sank at 2.20am on Monday 15th April 1912 after striking an iceberg four days into her maiden voyage. Gaumont newsreel containing the only known footage. pic.twitter.com/4UmGg0s8ll — Bobbie☀️ (@bo66ie29) April 15, 2023

Με πλοίαρχο τον Έντουαρντ Σμιθ, οι επιβάτες του περιελάμβαναν μερικούς από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, καθώς και εκατοντάδες μετανάστες από την Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία, τη Σκανδιναβία και άλλες περιοχές σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι αναζητούσαν μια καινούρια ζωή στη Βόρεια Αμερική.

Στις 14 Απριλίου 1912 συγκρούστηκε με ένα παγόβουνο στις 11:40 μ.μ. ώρα πλοίου και ξεκίνησε η εισροή υδάτων και η εκκένωση με τις σωσίβιες λέμβους.

The iceberg suspected of having sunk the RMS Titanic. This iceberg was photographed by the chief steward of the liner Prinz Adalbert on the morning of April 15, 1912, just a few miles south of where the “Titanic” went down. pic.twitter.com/VL1nDrUnNx — WikiVictorian (@wikivictorian) April 14, 2023

Λίγο πριν τις 2:20 π.μ. το πλοίο έσπασε στα δύο και άρχισε να βυθίζεται, με περισσότερα από χίλια άτομα ακόμη εν πλω, με το υπερωκεάνιο να βυθίζεται μία ώρα και είκοσι λεπτά αργότερα.

Κατά την διάρκεια της βύθισης, οι τσιμινιέρες (φουγάρα) του πλοίου αποκολλήθηκαν (ενδεχομένως σκοτώνοντας όσους βρίσκονταν κοντά σε αυτές.). Μία ώρα και είκοσι λεπτά αφότου βυθίστηκε ο Τιτανικός, το επιβατηγό πλοίο RMS Carpathia της Cunard Line έφτασε στο σημείο της βύθισης, όπου περισυνέλεξε 720 επιζώντες.

#4.10am



The Carpathia reaches Titanic's survivors to rescue them. pic.twitter.com/rEnPD4VJWH — Real-Time Titanic 🚢 (@events_bl) April 15, 2023

Το ναυάγιο του Τιτανικού παραμένει στο βυθό, σπασμένο στα δύο, και σταδιακά αποσυντιθέμενο σε βάθος 12.415 ft (3.784 m). Από την ανακάλυψή του, το 1985, χιλιάδες αντικείμενα έχουν ανασυρθεί και εκτίθενται σε μουσεία σε όλο τον κόσμο

Γεγονότα

1825 Ο Μεχμέτ Ρεσίτ Κιουταχή πολιορκεί το Μεσολόγγι, το οποίο θα πέσει ένα χρόνο αργότερα με την ηρωική έξοδο.

1850 Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός των ελληνικών λιμανιών από τους Άγγλους, εξαιτίας της υπόθεσης Πατσίφικο (Παρκερικά).

1920: Οι αναρχικοί Νίκολα Σάκο και Μπαρτολομέο Βαντσέτι κατηγορούνται ότι σκότωσαν δύο υπαλλήλους, κατά τη διάρκεια ληστείας ενός καταστήματος υποδημάτων στη Μασαχουσέτη. Θα εκτελεσθούν 7 χρόνια αργότερα και θα περάσουν στη σφαίρα του μύθου.

1955: Ο αμερικανός πλασιέ Ρέι Κροτς ανοίγει το πρώτο του εστιατόριο McDonald’s, στο Ντε Πλέινς του Ιλινόι.

1986: Η Αμερική βομβαρδίζει τη Λιβύη, σε αντίποινα για την έκρηξη στη ντίσκο Λαμπέλ του Βερολίνου, όπου ανάμεσα στα θύματα υπήρχε κι ένας αμερικανός πολίτης, αλλά και για την τακτική της κυβέρνησης Καντάφι να χρηματοδοτεί και να υποθάλπει μουσουλμανικές τρομοκρατικές οργανώσεις, που δρουν σε διάφορα μέρη του κόσμου. Από τους βομβαρδισμούς σε Τρίπολη και Βεγγάζη σκοτώνονται 60 άνθρωποι. Οι Αμερικανοί χάνουν ένα μαχητικό αεροσκάφος F-111 με το διμελές πλήρωμά του.

Γεννήσεις



1452 Λεονάρντο Ντα Βίντσι, ιταλός ζωγράφος, γλύπτης, επιστήμονας, εφευρέτης, οραματιστής, η προσωποποίηση δηλαδή του αναγεννησιακού ανθρώπου. Περιέγραψετο αλεξίπτωτο (1480), παρατήρησε τα τριχοειδή φαινόμενα (1490), σχεδίασε ιπτάμενες μηχανές (1494), ρουλεμάν (1496), το πρώτο όπλο (1500) και το πρώτο ελικόπτερο (1500). Μελέτησε την ανατομία των ανθρώπων και των ζώων, την οποία και αποτύπωσε σε λεπτομερή σχέδια- έκανε ακόμη σημαντικές παρατηρήσεις στους τομείς της γεωλογίας (γήινος φλοιός), της παλαιοντολογίας (απολιθώματα) και της βοτανικής. (Θαν. 2/5/1519)

1489 Κοτσά Μιμάρ Σινάν Αγά, γνωστότερος ως Σινάν, ελληνικής καταγωγής αρχιτέκτονας, ο κορυφαίος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. (Θαν. 17/7/1588)

1935 Σταύρος Παράβας, έλληνας ηθοποιός. (Θαν. 15/9/2008)

Θάνατοι



1865 Αβραάμ Λίνκολν, 16ος πρόεδρος των ΗΠΑ. (Γεν. 12/2/1809)

1896 Γεώργιος Βιζυηνός, λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Γεώργιου Μιχαηλίδη, έλληνας ποιητής και πεζογράφος. (Γεν. 8/3/1849)



1980 Ζαν Πολ Σαρτρ, γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας, που αρνήθηκε να παραλάβει το Νόμπελ Λογοτεχνίας που του απονεμήθηκε το 1964. (Γεν. 21/6/1905)

