Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επίθεση με γκαζάκια σε πολυκατοικία που μένει πρώην υπάλληλος της ΕΥΠ, στη Θεσσαλονίκη

Η υπόθεση ερευνάται από την Κρατική Ασφάλεια - Σε εξέλιξη οι έρευνες για την πλήρη διακρίβωση των συνθηκών και την ταυτοποίηση των δραστών 

γκαζακια

Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε είσοδο πολυκατοικίας στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκ, όπου διαμένουν μεταξύ άλλων ένας συνταξιούχος αστυνομικός και ένας πρώην υπάλληλος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο οποίος πλέον εργάζεται ως σύμβουλος στη διοίκηση του Αγίου Όρους, μετά την απομάκρυνσή του από την ΕΥΠ.

Σύμφωνα με το Gr Times,  φαίνεται ότι ο πρώην υπάλληλος της ΕΥΠ ήταν ο πιθανός στόχος της επίθεσης, αν και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για την πλήρη διακρίβωση των συνθηκών.

Η υπόθεση ερευνάται από την Κρατική Ασφάλεια.

γκαζακια

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας, ενώ οι φλόγες εκτείνονταν έως τον πρώτο όροφο. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στο σημείο έφτασαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο χώρο είχαν τοποθετηθεί τρία γκαζάκια, από τα οποία εξερράγησαν δύο, προκαλώντας την καταστροφή. Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να ταυτοποιήσουν τους δράστες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: εμπρηστική επίθεση γκαζάκια Θεσσαλονίκη ΕΥΠ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark