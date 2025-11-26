Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε είσοδο πολυκατοικίας στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκ, όπου διαμένουν μεταξύ άλλων ένας συνταξιούχος αστυνομικός και ένας πρώην υπάλληλος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο οποίος πλέον εργάζεται ως σύμβουλος στη διοίκηση του Αγίου Όρους, μετά την απομάκρυνσή του από την ΕΥΠ.

Σύμφωνα με το Gr Times, φαίνεται ότι ο πρώην υπάλληλος της ΕΥΠ ήταν ο πιθανός στόχος της επίθεσης, αν και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για την πλήρη διακρίβωση των συνθηκών.

Η υπόθεση ερευνάται από την Κρατική Ασφάλεια.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας, ενώ οι φλόγες εκτείνονταν έως τον πρώτο όροφο. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στο σημείο έφτασαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο χώρο είχαν τοποθετηθεί τρία γκαζάκια, από τα οποία εξερράγησαν δύο, προκαλώντας την καταστροφή. Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να ταυτοποιήσουν τους δράστες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.