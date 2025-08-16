Ρόδος: Λουκέτο στο λούνα παρκ για έλεγχο - «Τα παιδιά ήταν πολύ τυχερά που έπεσαν από μικρό ύψος»

Στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας του λούνα παρκ στην Κρεμαστή, όπου έγινε χθες βράδυ το ατύχημα προχωρά ο Δήμος της Ρόδου, μέχρι να γίνει επανέλεγχος των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το ertnews.gr. Εν τω μεταξύ από τους τέσσερις νεαρούς που έπεσαν από το παιχνίδι ένας φέρει μώλωπες στο χέρι και στο πόδι, χωρίς ευτυχώς να αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρότερο πρόβλημα. «Τα παιδιά ήταν πολύ τυχερά που έπεσαν από μικρό ύψος», δήλωσε στην ΕΡΤ ο πατέρας του, ο οποίος δεν πρόκειται πάντως να κινηθεί νομικά κατά της επιχείρησης.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό συνέβη χθες, 15 Αυγούστου, το βράδυ, στο λούνα παρκ που λειτουργεί στην Κρεμαστή. Τέσσερα νεαρά άτομα που είχαν ανέβει στο παιχνίδι που λέγεται «ταψί», βρέθηκαν στο κενό, ευτυχώς από μικρό ύψος, όταν έσπασε το προστατευτικό κιγκλίδωμα στο οποίο φαίνεται να είχαν ακουμπήσει. Οι νεαροί έπεσαν κάτω και από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκαν, ενώ το περιστατικό κατέγραψε πολίτης που βρισκόταν στο σημείο την ώρα εκείνη, με το κινητό τηλέφωνο του.

Επί τόπου έσπευσαν άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού, που διέκοψαν τη λειτουργία του λούνα παρκ και συνέλαβαν την ιδιοκτήτρια και τον υπεύθυνο του παιχνιδιού, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αφού έδωσαν καταθέσεις, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πεταλούδων και υπεύθυνο για την Επιχειρηματικότητα Νίκο Τσούλλο, που μίλησε στην ΕΡΤ, η επιχείρηση, η οποία λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια σε ιδιόκτητο χώρο στην Κρεμαστή, την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου, είχε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και ως εκ τούτου είχε λάβει τη σχετική άδεια από τον Δήμο. Σήμερα αναμένεται να αποφασιστεί αν θα επαναλειτουργήσει η επιχείρηση.

Πηγή: skai.gr

