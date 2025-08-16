Λογαριασμός
Φωτιά στο Λιβάρτζι Καλαβρύτων - Ήχησε 112 για ετοιμότητα

Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ με 4 οχήματα και 3 ελικόπτερα - Συνδράμουν βυτιοφόρα και μηχανήματα έργου ΟΤΑ

Δασική πυρκαγιά ξέσπασε στο Λιβάρτζι Καλαβρύτων Αχαΐας το μεσημέρι του Σαββάτου.

Εκδόθηκε 112 με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ με 4 οχήματα και 3 ελικόπτερα.

Συνδράμουν βυτιοφόρα και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

