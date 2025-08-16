Δασική πυρκαγιά ξέσπασε στο Λιβάρτζι Καλαβρύτων Αχαΐας το μεσημέρι του Σαββάτου.

Εκδόθηκε 112 με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ με 4 οχήματα και 3 ελικόπτερα.

Συνδράμουν βυτιοφόρα και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Λιβάρτζι της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 16, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.