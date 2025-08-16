Λογαριασμός
Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Ελαιώνα Πύργου Ηλείας - Ήχησε 112

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπορων και 10 οχήματα, ενώ έχει ζητηθεί συνδρομή από 3 αεροσκάφη

UPDATE: 14:17
Φωτιά

Oριοθετήθηκε η φωτιά  που βρίσκεται κοντά στις περιοχές Ελαιώνας και Βυτιναίικα στον Πύργο. Καίει σε βαλτώδη έκταση με χαμηλή βλάστηση.

Οι κάτοικοι καλούνται μέσω του 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπορων και 10 οχήματα, ενώ έχει ζητηθεί συνδρομή από 3 αεροσκάφη.

