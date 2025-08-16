Oριοθετήθηκε η φωτιά που βρίσκεται κοντά στις περιοχές Ελαιώνας και Βυτιναίικα στον Πύργο. Καίει σε βαλτώδη έκταση με χαμηλή βλάστηση.

Οι κάτοικοι καλούνται μέσω του 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπορων και 10 οχήματα, ενώ έχει ζητηθεί συνδρομή από 3 αεροσκάφη.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βυτιναίικα και #Ελαιώνα της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 16, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.