Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 19 αλλοδαπών που επέβαιναν σε πνευστή λέμβο πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Ρόδου, από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ανασύρθηκαν δύο πτώματα, ενός άνδρα και ενός ανήλικου.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αναμένεται να ακολουθήσει η διαδικασία ταυτοποίησης και φιλοξενίας τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.