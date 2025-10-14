Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 14 Οκτωβρίου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά - Παγκόσμια Ημέρα Όρασης - Ανατολή ήλιου: 07:32 - Δύση ήλιου: 18:49

Σήμερα, 14 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο είναι Μεγαλομαρτύρων Γερβασίου και Ναζαρίου, Οσίου Ιγνατίου επισκόπου Μηθύμνης.

Γιορτάζουν: Γερβάσιος, Γερβασία
Ναζάριος
Ιγνάτιος, Ιγνάτης, Ιγνατία

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Όρασης (Κατά της Τύφλωσης)
  • Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων (Τυποποίησης)

Ανατολή ήλιου: 07:32 - Δύση ήλιου: 18:49
Σελήνη 22.8 ημερών 

Πηγή: skai.gr

