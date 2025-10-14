Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 14 Οκτωβρίου

Σήμερα, 14 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο είναι Μεγαλομαρτύρων Γερβασίου και Ναζαρίου, Οσίου Ιγνατίου επισκόπου Μηθύμνης.
Γιορτάζουν: Γερβάσιος, Γερβασία
Ναζάριος
Ιγνάτιος, Ιγνάτης, Ιγνατία
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Όρασης (Κατά της Τύφλωσης)
- Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων (Τυποποίησης)
Ανατολή ήλιου: 07:32 - Δύση ήλιου: 18:49
Σελήνη 22.8 ημερών
