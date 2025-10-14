Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 14 Οκτωβρίου

Σήμερα, 14 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο είναι Μεγαλομαρτύρων Γερβασίου και Ναζαρίου, Οσίου Ιγνατίου επισκόπου Μηθύμνης.

Γιορτάζουν: Γερβάσιος, Γερβασία

Ναζάριος

Ιγνάτιος, Ιγνάτης, Ιγνατία

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα Όρασης (Κατά της Τύφλωσης)

Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων (Τυποποίησης)

Ανατολή ήλιου: 07:32 - Δύση ήλιου: 18:49

Σελήνη 22.8 ημερών

