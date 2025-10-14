Σε απεργιακό κλοιό σήμερα η χώρα - Συγκεντρώσεις των συνδικάτων στο κέντρο της Αθήνας - Πώς κινούνται τα μέσα

Κινητοποιήσεις θα έχουμε σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου στη χώρα, καθώς ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και δεκάδες σωματεία και Ομοσπονδίες κάνουν 24ωρη απεργία ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.

Από τις απεργιακές κινητοποιήσεις θα επηρεαστούν και οι δημόσιες συγκοινωνίες.

Συγκεκριμένα:

Με στάση εργασίας θα συμμετάσχουν στην απεργία που έχει κηρυχθεί τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ της Αθήνας. Για τη διευκόλυνση της μετάβασης των απεργών στις κινητοποιήσεις που έχουν ανακοινωθεί, τα λεωφορεία, σύμφωνα με το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΟΑΣΑ θα λειτουργήσουν 9:00 το πρωί με 21:00 το βράδυ.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ανακοίνωσε επίσης τη συμμετοχή της στη 24ωρη απεργία.

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση της Hellenic Train για τις ακυρώσεις δρομολογίων σε τρένα και προαστιακό σιδηρόδρομο.

Επίσης, Σωματεία της ΣΤΑΣΥ με κοινή απόφαση τους ανακοίνωσαν τη λειτουργία του Μετρό, Γραμμές 2 & 3, Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) και Τραμ 9:00 – 17:00 για τη διευκόλυνση της μεταφοράς απεργών στο συλλαλητήριο, στις 11 το πρωί στο Σύνταγμα.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του μετρό προς και από το Αεροδρόμιο.

Αναλυτικά τα δρομολόγια:

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά): οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό: οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Τραμ Γραμμή 7:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Τραμ Γραμμή 6:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11.

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν και τα ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΜΕΝ και η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΝΕΝ, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που, όπως καταγγέλλουν, «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία».

Τα τροποποιημένα δρομολόγια:

Στην παναττική απεργία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (ΠΕΠΡΝ), στο πλαίσιο της κινητοποίησης του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Από την απεργία θα επηρεαστούν οι αναχωρήσεις και αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενόπλοιων.

Ο ΟΑΣΘ ενημερώνει επίσης το επιβατικό κοινό ότι οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας τους έως τις 9 το πρωί και από τις 9 το βράδυ έως τη λήξη της βάρδιας.

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ: «Τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αποτελούν πρόκληση και εμπαιγμό: Καμία πραγματική αύξηση δεν προβλέπεται για τους δημοσίους υπαλλήλους, πέραν της μείωσης κατά 2% του φορολογικού συντελεστή – δηλαδή 100 έως 200 ευρώ το χρόνο, ψίχουλα μπροστά στην ακρίβεια και την ανελέητη φοροληστεία.

»Η απεργία της 14ης Οκτωβρίου είναι σταθμός στον αγώνα για αξιοπρέπεια, ελεύθερο χρόνο και ζωή με δικαιώματα.

»Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν μαζικό, αποφασιστικό “παρών” στην απεργία και στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα».

Τα κυρίαρχα αιτήματα της ΑΔΕΔΥ:

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαίτηση για 7ωρο/5ημερο/35ωρο.

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές – Κατάργηση της εισφοράς 2% – Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

Κατάργηση του Νέου Πειθαρχικού Δικαίου.

Η συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ στην Αθήνα θα γίνει στις 11:00 πμ, στο Σύνταγμα.

ΓΣΕΕ: Όλοι στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα

Η ΓΣΕΕ σε ανακοίνωσή της καλεί «κάθε εργαζόμενη και εργαζόμενο να λάβει μέρος στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας την Τρίτη, 14/10 και στο συλλαλητήριο που αυτό οργανώνει στο Σύνταγμα στις 11 π.μ.

Η ΓΣΕΕ ζητά:

«Ενάντια στο 13ωρο και στην περαιτέρω ελαστικοποίηση των όρων εργασίας μας

Για την πλήρη αποκατάσταση πλαισίου ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, του μόνου δρόμου για τη ριζική βελτίωση των όρων εργασίας και αμοιβής των εργαζόμενων

Για τη μείωση του ωραρίου εργασίας τώρα!

Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών και καλούμε τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, τις νέες και τους νέους να ενώσουν τις φωνές τους ενάντια στο κυβερνητικό σχεδιασμό για την πλήρη απορρύθμιση της εργασίας».

ΠΑΜΕ: Στα σκουπίδια το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το 13ωρο

«Στα σκουπίδια το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το 13ωρο και την ευελιξία», αναφέρει στο απεργιακό του κάλεσμα το ΠΑΜΕ, σημειώνοντας:

«Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των αλμάτων της παραγωγικότητας δεν θα γίνουμε δούλοι! Σύγχρονο στον 21ο αιώνα είναι η κλιμάκωση του αγώνα για μειωμένο και σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο! Απαιτούμε πραγματικές αυξήσεις των μισθών με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για να μην έχει ανάγκη κανένας εργαζόμενος να δουλεύει 13 και 14 ώρες για να ζήσει.

Πραγματικό σύγχρονο δικαίωμά μας είναι να προγραμματίζουμε και να αξιοποιούμε τον ελεύθερο χρόνο με την οικογένειά μας, με τα παιδιά μας, όπως εμείς θέλουμε. Δικαίωμά μας είναι η συμμετοχή μας στην πολιτιστική, συνδικαλιστική και πολιτική ζωή της κοινωνίας που ζούμε.

Σύγχρονο και ανθρώπινο είναι να βάλουμε τέλος στη βαρβαρότητα του πολέμου και της προσφυγιάς, της εκμετάλλευσης και της φτώχειας. Να μπορούν οι λαοί να ζουν ειρηνικά στον τόπο τους».

Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία

Απεργιακές αποφάσεις έχουν πάρει οι εξής συνδικαλιστικές οργανώσεις:

Εργατικά Κέντρα: Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής, Σαλαμίνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Αγρινίου, Αμαλιάδας, Άρτας, Βόλου, Β. Δωδεκανήσου, Εβρου, Ελευσίνας και Δυτ. Αττικής, Εύβοιας, Ζακύνθου, Ημαθίας, Θεσπρωτίας, Θήβας, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς - Ιθάκης, Κομοτηνής, Κορίνθου, Λακωνίας, Λαμίας, Λάρισας, Λευκάδας, Λέσβου, Λιβαδειάς, Ρόδου (στάση εργασίας 10 π.μ. ως 1 μ.μ.), Σάμου, Τρικάλων, Χανίων, Φωκίδας.

Ομοσπονδίες: Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Τροφίμων - Ποτών, Φαρμάκου, Τύπου - Χάρτου, Κλωστοϋφαντουργίας - Ιματισμού - Δέρματος, Λογιστών, Χημικής Βιομηχανίας, Ενέργειας, Σιδηροδρομικών (με απόφαση του πρόσφατου Συνεδρίου της), Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή (ΠΟΜΕΕΑ), Μεταλλωρύχων, Θεάματος Ακροάματος (ΠΟΘΑ), ΠΟΣΠΕΡΤ, Ομοσπονδία Ιατρικών Επισκεπτών.

Στην ίδια κατεύθυνση, αποφάσεις έχουν πάρει εκατοντάδες πρωτοβάθμια επιχειρησιακά και κλαδικά σωματεία. Σε 24ωρη απεργία είναι και το Δημόσιο, όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΥ.

Πηγή: skai.gr

